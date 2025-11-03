La scorsa settimana a Rio de Janeiro c'è stata una grande operazione contro il Comando Vermelho, criticata dal partito di Lula

Ha riscosso un interesse mediatico mondiale l’operazione che pochi giorni fa, attuata dalla Polizia civile e militare (circa 2.500 agenti) di Rio de Janeiro, ha portato a 138 morti nel corso di una attacco che puntava all’arresto dei componenti del famigerato Comando Vermelho, movimento terrorista che rappresenta una delle forze criminali più potenti dell’intero Continente latinoamericano.

DIARIO BRASILE/ La strana condanna di Bolsonaro che solleva più di un interrogativo

Il Governatore di Rio, Claudio Castro, ha dichiarato che la manovra è stata un successo: questo scontro ha superato in letalità operazioni precedenti, come il raid di Jacarezinho nel 2021 (28 morti) o il raid di Vila Cruzeiro (Penha) nel 2022 (23 morti), diventando l’azione di polizia più letale nella storia recente di Rio de Janeiro.

DIARIO BRASILE E ARGENTINA/ I guai che accomunano Lula e Milei

La città è rimasta parzialmente paralizzata durante l’operazione, con strade di accesso bloccate, lezioni sospese e un clima di panico tra la popolazione civile. Mentre le forze di sicurezza hanno arrestato circa ottanta membri del Comando Vermelho, molti altri sono riusciti a fuggire, approfittando della fitta vegetazione sulle colline.

L’obiettivo principale del raid, Edgar Alves de Andrade, alias “Doca da Penha” o “Urso”, un leader di lunga data ricercato per decine di omicidi, è sfuggito all’accerchiamento. Le autorità temono violente rappresaglie da parte dell’organizzazione nelle prossime ore e giorni, sotto forma di attacchi alle stazioni di polizia o imboscate agli agenti, a dimostrazione che la guerra contro il Comando Vermelho è tutt’altro che finita.

Lula: "Non tratterò con Trump sui dazi"/ "Valuterò con i BRICS una risposta congiunta"

Comando Vermelho affonda le sue radici negli anni bui della dittatura militare brasiliana. Le sue origini risalgono al 1969, quando, nel carcere di Ilha Grande (stato di Rio de Janeiro), la giunta militare mescolò criminali comuni con militanti della guerriglia di sinistra nello stesso braccio.

Quell’esperimento repressivo – rinchiudere criminali e oppositori politici insieme – si rivelò il seme di una nuova forma di criminalità organizzata. I criminali comuni, vivendo a fianco dei guerriglieri della Falange Vermelha (un gruppo di insorti urbani), appresero metodi di organizzazione collettiva, disciplina militare e tattiche di sopravvivenza che prima erano estranee alla malavita.

Una volta rilasciati, questi criminali “addestrati” trasferirono queste conoscenze nelle favelas di Rio de Janeiro, quartieri poveri storicamente trascurati dallo Stato. A metà degli anni ’70, questi ex detenuti formarono l’embrione di un’organizzazione criminale ispirata alla disciplina paramilitare e all’ideologia della resistenza appresa in carcere. Nacque così il Comando Vermelho (“Comando Rosso” in portoghese), un nome che riflette sia la sua componente di lotta armata, sia le sue inclinazioni ideologiche originali, considerata la prima grande organizzazione criminale brasiliana nata all’interno delle carceri.

Nei decenni successivi, il Comando Vermelho capitalizzò sul fiorente traffico internazionale di droga (in particolare cocaina proveniente dalle Ande) e sul commercio illegale di armi, affermandosi come il gruppo egemone del narcotraffico a Rio de Janeiro.

Durante gli anni ’80 e ’90 diffuse aggressivamente il suo controllo territoriale. In assenza di un’efficace presenza statale, l’organizzazione si guadagnò la fedeltà forzata di centinaia di comunità emarginate attraverso una combinazione di terrore e sostituzione statale: impose le proprie regole, amministrò la propria “giustizia”, finanziò feste comunitarie e persino fornì alcuni servizi di base laddove il Governo era vistosamente assente. Il suo potere raggiunse l’apice nella seconda metà degli anni ’90, quando arrivò a dominare fino al 90% delle oltre 700 favelas di Rio de Janeiro.

La sua crescita è stata in gran parte facilitata dal vuoto dell’ autorità statale nelle periferie urbane. Decenni di negligenza governativa e politiche pubbliche frammentate hanno creato il terreno fertile ideale per l’assunzione di responsabilità da parte di gruppi criminali nelle favelas fino a diventare l’autorità di fatto in questi quartieri, compensando l’assenza di legalità e di opportunità legittime con il pugno di ferro e l’economia illecita.

La rivalità più significativa è stata quella con il Primeiro Comando da Capital (PCC), un’organizzazione nata a San Paolo negli anni ’90 e cresciuta per sfidare il predominio del Comando Vermelho: il primo PCC domina gran parte del Brasile meridionale e centrale, mentre il Comando Vermelho rimane forte a Rio e ha consolidato enclave in punti strategici nel nord e lungo il confine. Nonostante abbia perso il monopolio che deteneva negli anni ’90, il Comando Vermelho vanta ancora un esercito di migliaia di persone e una notevole potenza di fuoco.

In pratica (e chi scrive lo ha potuto constatare di persona anni fa in diverse visite nelle favelas), la presenza di queste organizzazioni criminali di fatto le controlla profondamente e, cosa assolutamente non trascurabile, questo potere si “trasforma” magicamente in caso di elezioni, visto che stiamo parlando di milioni di voti di persone che vivono in questi “quartieri”.

Difatti non è un caso se in un primo momento l’attuale Presidente Brasiliano Lula da Silva si è rifiutato di aiutare militarmente l’operazione del Governatore e poi l’abbia di fatto criticata, cosa ripetuta anche da esponenti del suo partito (il PT, Partito dei Lavoratori) e in pratica la cosiddetta sinistra che ha un potere grandissimo anche nelle Istituzioni della giustizia brasiliana.

A questo proposito, il Presidente del Senato, Davi Alcolumbre (União Brasil), ha annunciato mercoledì (29) la creazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta (CPI) sulla Criminalità organizzata, che sarà ufficialmente insediata martedì prossimo (4). Il provvedimento mira a indagare sulla struttura, l’espansione e il funzionamento di fazioni criminali e milizie, tra cui il Comando Vermelho e il Primeiro Comando da Capital (PCC).

La richiesta di apertura della CPI è stata depositata il 5 febbraio 2025 e ha raccolto 31 firme, un numero superiore al minimo richiesto. Tra i senatori che non hanno firmato, si segnala la totale assenza di parlamentari del caucus del PT (il partito di Lula) formato da nove senatori, tra cui Rogério Carvalho, Paulo Paim, Jaques Wagner e Humberto Costa.

Ma per fortuna nel resto del Paese la popolazione sta in gran parte con le forze dell’ordine che difatti vengono applaudite al loro passaggio nel corso delle loro funzioni, il che dimostra come il Brasile sia ormai a tutti gli effetti una nazione divisa socialmente e politicamente che pare ormai giunta a un bivio nel quale, con le elezioni presidenziali che si svolgeranno nel 2026, avrà bisogno di un cambio radicale di potere per tornare a vivere una Repubblica che, purtroppo, manca ormai da moltissimi anni: dove finalmente lo Stato abbia il controllo di tutto il suo territorio oltre a una giustizia finalmente indipendente dal potere politico di turno.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI