Dagli arresti domiciliari per Jair Bolsonaro al mandato contro Carla Zambelli, alcune mosse delle giustizia brasiliana appaiono sospette

Venerdì scorso in Brasile un’ordinanza del membro della Corte Suprema di Giustizia Alexandre De Moraes ha praticamente imposto gli arresti domiciliari per l’ex Presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che dovrà indossare un braccialetto elettronico e a cui sarà proibito ogni contatto attraverso i social. Bolsonaro, infatti, è indagato per un presunto tentativo di colpo di Stato perpetrato al fine di impedire l’insediamento dell’attuale Presidente Lula da Silva: oltre a quanto descritto non potrà in alcun modo avvicinarsi ad Ambasciate o sedi diplomatiche straniere e mantenere contatti con altre persone indagate nella faccenda, tra le quali suo figlio Eduardo, che in questo momento si trova negli Stati Uniti.

Da quando è iniziata questa indagine, lui è uscito dal Brasile e tornato più volte, affermando di non voler fuggire dal suo Paese non avendone motivo, visto che è innocente.

Come si vede, quella presa attualmente è una misura altamente contestabile, visto che l’ex Presidente è ancora sotto indagine e contro di lui fino al momento dell'”arresto” non era operativa nessuna accusa, né si era iniziato un processo.

Si può quindi affermare che probabilmente sia in corso una vera e propria vendetta politica interna, visto che, come tutti sanno, Lula era sotto processo per lo scandalo denominato “Lava Jato” e aveva subito una condanna di 9 anni di carcere, ma lo stesso Stf (Tribunale federale superiore) aveva stabilito come una condanna non potesse essere esecutiva fino al terzo grado di giudizio, ribaltando completamente quanto fino ad allora stabilito e, anzi, ottenendo la condanna per il giudice che l’aveva emessa, Sergio Moro, nominato successivamente proprio da Bolsonaro ministro della Giustizia.

Con questa ulteriore mossa in pratica Lula potè presentarsi alle elezioni e vincerle nel 2022, ma le ombre che ha sollevato tutta la questione nella quale era implicato, e che ancora permangono, fanno propendere come l’attuale decisione del Tribunale supremo federale brasiliano sia pilotata da questioni politiche più che legali.

Difatti, il Brasile sta attraversando da tempo una crisi molto profonda non solo per i pessimi risultati raggiunti in economia, ma anche per misure politiche decise da Lula stesso (ben lontano dalla positività del suo primo mandato presidenziale assunto nel 2003) e a causa di scelte politiche che hanno nella pratica portato il Brasile ad appoggiare non solo Governi contrari a ogni principio di democrazia come la dittatura di Maduro in Venezuela o il regime degli Ayatollah in Iran, ma con una guerra apertamente dichiarata contro gli Stati Uniti e il suo attuale Presidente Trump, da sempre nemico giurato del suo pari brasiliano che lo tacciò anni fa di essere “nazista”.

È in pratica una conferma anche della sostanziale “rinascita” del cosiddetto “Foro di Sao Paulo” che raggruppa Paesi latinoamericani aderenti a una supposta sinistra che non è più nemmeno radical chic come nel mondo occidentale, ma una vera e propria organizzazione di stampo dittatoriale, mirante a creare nel Centro e Sudamerica uno stile ispirato alla defunta Urss.

A completare l’opera in Brasile si è aperto un caso che, indirettamente, coinvolge il nostro Paese, dove si è rifugiata la deputata Carla Zambelli, che fa parte della destra vicina a Bolsonaro ed è accusata, e per ora condannata a 10 anni di carcere, da un supposto hacker di aver tentato di sabotare i sistemi informatici della Giustizia inserendo “fake news”.

A parte che Zambelli è stata la figura politica con maggior numero di voti alle elezioni, suona anche lì abbastanza strano che la giustizia la stia perseguitando, dapprima con l’accusa di possesso di arma da fuoco (una pistola regolarmente dichiarata e che doveva servire come difesa personale, visto che la stessa era perseguitata da minacce di morte), e poi con questa storia del reato informatico, senza nessuna prova inconfutabile, fatto che alla fine l’ha costretta a fuggire dal Brasile e rifugiarsi in Italia, suo Paese di adozione e del quale possiede la cittadinanza, inseguita da un mandato di cattura dell’Interpol che, finora, non è risuscito a trovarla.

La stessa Zambelli ha fatto sapere che ritornerà in Brasile solo quando la democrazia tornerà a essere imperante, anche perché, guarda caso, ben l’83% dei processi in corso e che riguardano la Camera dei deputati è rivolto contro appartenenti alla destra politica brasiliana, specialmente i più votati, per aver criticato alla Camera o sui social l’attuale Governo.

E visto che nel 2026 ci saranno nuove elezioni che, dovesse continuare così, di certo esautoreranno Lula dalla presidenza (con un probabile ritorno dei processi cancellati nel recente passato, alcuni dei quali cadranno inevitabilmente in prescrizione), la guerra giudiziaria attualmente in corso mira a un sostanziale indebolimento di una destra che, pur con errori come in tutte le politiche, aveva restituito al Brasile una leadership a livello mondiale degna della sua ricchezza.

Nel frattempo gli Usa hanno prodotto sanzioni molto dure nei confronti dei membri del Tribunale federale superiore bloccando l’accesso dei suoi membri al Paese annullandogli il visto, cosa che ha di fatto (dopo le richieste di Trump a Lula di cancellare i processi a Bolsonaro & c. in corso) fatto retrocedere il Presidente Brasiliano sulle sue misure adottate recentemente contro gli Stati Uniti: ma scavando un po’ si capisce il perché di questo improvviso dietrofront “carioca”, visto che molti Ministri sono in possesso di beni finanziari ingenti e si sa che purtroppo la lotta al capitalismo ha prodotto, nel corso della sua storia, miliardari a più non posso, visto che un certo socialismo ama tanto i poveri da moltiplicarli.

E poi dobbiamo considerare che Geraldo Alckmin, il vice Presidente, potente uomo politico e finanziario facente parte del Partito socialista brasiliano, che aveva portato gli Stati Uniti ad appoggiare la candidatura di Lula alla presidenza del Paese, sia oggi apertamente contrario alle sue politiche.

