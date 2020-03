DIARIO DELLA CRISI/ “Blocco vendite, crollo fatturato: come finirà la mia impresa?”

Caro direttore,

il nostro gruppo nasce come operatore trading di energia elettrica e gas e ha costruito negli ultimi vent’anni una piattaforma logistica in grado di consegnare energia ovunque in Europa. Siamo attivi in Albania, in Bosnia Erzegovina, in Montenegro, in Serbia e in Slovenia. Poi, l’ingresso nel mondo retail: prima in Italia, proseguendo nei Balcani e aprendo l’offerta di luce e gas in Slovenia, Croazia e Romania. Oggi per l’Italia siamo un operatore in grado di offrire luce, gas, fibra e mobile in tutto il territorio nazionale con un’offerta competitiva e con un unico operatore di riferimento per il nostro cliente, sia famiglia che azienda.

Continuiamo a crescere come numero di clienti e riusciamo ad affiliare sempre più collaboratori che portano il concetto di semplificazione WITHU, il nostro brand commerciale, in tutto il territorio nazionale. Stiamo aprendo anche dei punti fisici, in particolare nel nord Italia, e rafforziamo la nostra presenza on line. Dai canali digitali, oggi, viene circa il 30% delle nostre vendite mensili.

L’impatto del coronavirus sul business di un’azienda che, come la nostra, vende energia ai clienti finali e alle aziende, è molto importante e, al momento, difficile da quantificare. In particolare, possiamo individuare 4 elementi:

– il primo è la riduzione dei consumi, quindi un impatto diretto sul nostro fatturato. Se la situazione dovesse perdurare, potremmo essere costretti a rinegoziare i nostri contratti di acquisto e approvvigionamento di materia prima;

– il secondo elemento è nella gestione del personale. Noi infatti noi siamo una PMI, abbiamo un organico di 90 dipendenti e dobbiamo garantire un servizio H24. Per strutture come la nostra è più difficile attuare lo smart working e questo comporterebbe un rischio nella produttività;

– il terzo elemento sono le vendite, che stanno subendo dei blocchi perché i nostri prodotti sono ancora fortemente caratterizzati dalla vendita diretta, pertanto stiamo rischiando un calo nei volumi di produzione dai nostri canali fisici

– ultimo è l’apparente, ma ancora non certo, decreto per salvaguardare le zone rosse che prevederebbe la possibilità di non pagare le bollette di luce e gas. Provvedimento che, ovviamente, verrebbe incontro a cittadini in una situazione di estrema difficoltà, ma che non potrebbe essere preso senza pensare ad aziende come la nostra che l’energia per rifornire quei clienti l’hanno comprata e distribuita, esponendosi economicamente. Inoltre, qualora le zone rosse dovessero essere estese, questo effetto si moltiplicherebbe. Va sottolineato che oltre il 70% dei nostri clienti risiede al nord Italia, quindi siamo molto sensibili al tema per ovvi motivi.

Dalla riduzione dei consumi al blocco delle vendite, fino a un rischio sulle gestione del personale, insomma, ci aspettano settimane difficili. Li affronteremo, come sempre, con determinazione ed energia.



