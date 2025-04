Le elezioni tenutesi in Ecuador il 13 aprile sono state vinte dal Presidente Daniel Noboa, che si è confermato nella carica assunta in primo mandato dopo lo scrutinio del 2023. È stato rieletto con il 55,62% dei voti mentre la sua avversaria, Luisa Gonzalez, candidata per l’Alianza revolucion ciudanana, partito dell’ex Presidente Rafael Correa (attualmente in esilio in Belgio in quanto condannato nel suo Paese) è arrivata a raggiungere il 44,35%.

DIARIO ARGENTINA/ I risultati che Milei rischia di gettare al vento per colpa della sorella

Quest’ultima, al conoscere il risultato, lo ha subito contestato con una denuncia per frode elettorale, ma tanto la missione di osservazione elettorale dell’Ue che quella dell’Osa (Organizzazione che raggruppa gli Stati americani), nonché la Commissione elettorale ecuadoriana, hanno respinto il reclamo.

PERSECUZIONE CRISTIANI/ L'attacco di Ortega al cuore della Chiesa dimentica la lezione di Chesterton

Il Paese, quindi, ha deciso di voltare pagina e di allontanare definitivamente il ritorno del correismo dalla scena politica, nonostante i Presidenti di Venezuela, Messico e Colombia, alleati del populismo di Correa, ancora non abbiano riconosciuto il nuovo mandato di Noboa.

La situazione del Paese è ancora attraversata dalla crisi profonda provocata da una vera e propria guerra tra lo Stato e i poteri criminali e mafiosi che hanno eletto l’Ecuador a punto centrale dei loro interessi per vari motivi, segnalati pure dalla nostra Antimafia in un incontro tenutosi a Buenos Aires anni fa e che riguardava la penetrazione della ‘ndrangheta nel Continente latinoamericano.

Bolsonaro rinviato a giudizio per tentato golpe/ Accusa: "Cospirò per impedire vittoria di Lula e ucciderlo"

Il principale risiede ne fatto che la moneta nazionale sia il dollaro, cosa che finora non ha portato a sostanziali benefici se non per il fatto che abbia sospinto l’interesse della criminalità, attirata da questo indubbio vantaggio finanziario che ne facilita i traffici e con il trascorrere degli anni ha difatti stimolato un’alleanza tra i cartelli narco e le mafie europee (specialmente ‘ndrangheta e albanese) che, attraverso società finanziarie, riescono a riciclare le loro attività sostanzialmente di traffico sia di droga (principalmente cocaina) che di esseri umani.

La resistenza opposta dallo Stato alla creazione di un vero e proprio Stato criminale all’interno dei suoi confini ha di fatto provocato una guerra che ancora oggi, nonostante i radicali interventi seguiti proprio dopo l’elezione di Noboa nel 2023, con l’impiego massivo dell’esercito, rendono la sicurezza dell’Ecuador estremamente debole, sottoposta a continui attentati perpetrati dal potere criminale.

Sembra di vivere infatti una replica della Colombia di vent’anni fa con il potere dei cocacoleros nelle mani di Pedro Escobar che portarono questa nazione a una vera e propria guerra civile, riprodotta anche ora in Ecuador.

La scelta di confermare il mandato presidenziale all’attuale capo dello Stato è la conferma che la gente vuole innanzitutto vivere in sicurezza e che è cosciente di come, cambiando potere politico in questo momento e affidandosi ancora una volta al populismo, non sia possibile liberarsi di questo pericolo, ancora estremamente vigente visto la continuità degli attentati che ormai fanno parte della quotidianità.

La lotta alla corruzione è quindi prioritaria, visto che la stessa è il mezzo usato dai vari cartelli per raggiungere il potere anche politico: ricordiamo che l’ex Presidente Rafael Correa nel 2020 venne condannato a una pena di 8 anni di carcere (in contumacia) per aver guidato una rete di corruzione che, tra il 2012 e 2016, avrebbe ricevuto contributi indebiti per finanziare il suo movimento politico in cambio della concessione di contratti statali a uomini d’affari.

È abbastanza evidente che questi ultimi fossero collegati ai poteri criminali e quindi l’attuale risultato elettorale mira ad allontanare definitivamente dalla scena un personaggio politico che, nonostante gli inizi positivi delle sue politiche abbiano risollevato l’Ecuador dalla crisi in cui era immerso, il potere alla fine (come nel caso del boliviano Evo Morales) lo ha portato, nella sua smania di “eternità”, su di una strada che ormai è senza ritorno.

Di certo il cammino di Noboa e della sua Alianza democratica nacional è ancora lungo e difficile, vista la crisi che deve affrontare, ma può contare anche sul sostegno di un’opposizione che ha finalmente capito come il futuro positivo di questa ricchissima nazione sia inevitabilmente collegato nella continuità di un cambio radicale che possa permettere di risolvere una crisi che solo attraverso una ferma unità politica può far tornare la Repubblica alla sua funzione di motore di uno Stato finalmente libero da quel concetto populista che tanti danni ha provocato (e continua) nel Continente latinoamericano (e non solo).

Ma la situazione si sta aggravando al punto che il ministero degli Interni ha emesso un’allerta emessa dai servizi segreti delle Forze Armate nella quale vengono forniti dettagli di azioni tese a organizzare un attentato contro Noboa. Il piano avrebbe come obiettivo quello di far arrivare dal Messico e altri Paesi sicari per organizzare attentati terroristici contro il Presidente, membri del suo gabinetto e il suo gruppo di lavoro.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI