Capire l’America è difficile, se nei nostri schemi lasciamo una porta aperta. Gli Usa continuano ad essere “definiti” da un’ultima apertura alla Grazia

MINNEAPOLIS – Capisco che da ogni angolo del mondo non si possa fare a meno di scrivere e parlare dell’America. È un preciso ed imprescindibile dovere (e piacere) giornalistico. Capisco anche che ognuno ha il diritto di leggere ed interpretare quel che va succedendo, dalla presidenza Trump all’assassinio di Charlie Kirk ai milioni di persone che lo scorso weekend hanno partecipato alle proteste “No Kings” in lungo ed in largo per il Paese.

SPY FINANZA/ Il conto sbagliato che avvicina l'Ue alla crisi energetica

Ma capisco anche che ognuno coglie uno o più aspetti (certamente veri) perdendone per strada altri e lo fa in alcuni casi – si spera pochi – per malafede (ovvero per ragioni politiche o di schieramento preconcetto), oppure semplicemente perché non riesce a trovare quel filo che lega tutti questi eventi apparentemente così confusi e contraddittori.

OLTRE LA CISGIORDANIA/ Grande Israele e Iran, i piani di Netanyahu che non piacciono (molto) a Trump

Perché per trovarlo e capirlo, questo filo, occorre anzitutto essere disposti ad accettare che ci possa essere qualcosa che ci sfugge, qualcosa di inaspettato che non conosciamo, anche se conoscessimo tutta la storia degli Stati Uniti “minuto per minuto”. Occorre una “scoperta” che ci interessa più di quel che già sappiamo.

Se l’America è quel che è, nonostante tutto, questo filo ci deve pur essere. C’è solo una strada per scoprirlo: “to become one with”, immedesimarsi. Per farlo occorrono tempo e condivisione. Tutti quelli che scrivono e parlano degli USA dovrebbero sempre tenere uno spiraglio aperto da cui possa entrare quello che ci sfugge. Soprattutto chi non vive qua.

SANZIONI USA ALLA RUSSIA/ Sapelli: la mossa di Trump riaccende le "follie" Ue sugli asset di Mosca

Stamattina mi è venuto da pensare a tutto questo leggendo due cose.

Per prima mi è capitata sottomano una notiziola ricavata da un’indagine statistica del Wall Street Journal. Libri venduti, in particolare un libro, la Bibbia. Nel mese di settembre le vendite della Bibbia sono salite alle stelle superando i 2.400.000 (due milioni e quattrocentomila copie vendute!) contro una media che si aggira sul milione e trecentomila al mese.

Mi ero appena fermato un attimo a pensare ad un “effetto Kirk” o cos’altro, quando mi arriva la seconda sorpresa, una email, la newsletter dall’Albacete Forum.

Scorro le pagine ed arrivo ad una citazione di Msgr. Lorenzo Albacete: “La storia americana è stata plasmata da una passione per la libertà intesa come ideale, non come semplice concetto, ma come ideale umano, un ideale che è la traccia rimasta nel cuore dell’uomo dopo la distruzione causata dal peccato. Questo ideale umano è come un’eco nel cuore di quella giustizia, pace e felicità originarie, precedenti al peccato. Questo sogno, questo ideale, questa passione creano nella storia americana una particolare sensibilità che è un’apertura alla Grazia, ovvero un’apertura all’Evento della presenza di Cristo nella carne”. Lorenzo Albacete, 10 marzo 2003, Milano.

Ecco, e se provassimo a partire di li?

God Bless America!

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI