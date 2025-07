Tra inchieste e declassificazioni di documenti, oggi i cinquanta Stati Uniti sono diventati un campo ancora più minato di ieri

La frustrazione e l’esasperazione sul Caso Jeffrey Epstein che si sono scatenate in questi giorni anche fra i più leali seguaci del Presidente Trump hanno radici storiche oscure e profonde.

Molti di noi ricordano ancora, come un indesiderato flashback, l’attimo e il luogo, in cui nel tardo 1963, John F. Kennedy fu assassinato a Dallas, nel Texas. Quasi cinque anni dopo, nel giugno del 1968, il fratello Robert F. Kennedy, poco dopo aver annunciato di essersi candidato alla Presidenza, ebbe la stessa sorte a Los Angeles, in California. Nell’aprile dello stesso anno, a Memphis, nel Tennessee, era stato ucciso Martin Luther King. Nella lista degli omicidi politici era caduto anche Malcolm X, nel 1965, a New York City.

Il ricordo di quei cinque anni di sangue ci ha fatto sobbalzare quando a luglio di un anno fa abbiamo assistito in Pennsylvania al primo tentato omicidio di Trump, allora candidato alla presidenza. Un evento che avrebbe portato molti (soprattutto tra gli indipendenti) a una svolta epica, simbolicamente e più clamorosamente rappresentata da Bob Kennedy, oggi segretario alla Salute nel team di Trump.

Da quel drammatico novembre del 1963, la promessa mai realizzata dai vari Presidenti di “open the files”, di svelare la documentazione di quegli oscuri avvenimenti, sembrava finalmente essere vicina, con la presenza nel nuovo Governo di Robert Kennedy jr, il quale aveva già ampiamente dichiarato che un complotto contro suo zio e suo padre era esistito. Si attendeva anche abbastanza pazientemente la liberazione degli archivi segreti.

Nel frattempo nel teatro dei casi sospetti era apparso un altro nefasto personaggio: Jeffrey Epstein, arrestato il 6 luglio 2019, e trovato “suicidato” il 10 agosto 2019 nella sua cella in Florida. Oggi sappiamo che la sua rapida fine è avvenuta non per le accuse federali di traffico sessuale di minori, e neppure per la lunga lista di nomi di alto profilo associati a lui, ma per qualcos’altro: la sua appartenenza all’intelligence e non solo quella statunitense.

Le frettolose e varie smentite seguite alle accuse della procuratrice generale Pamela Biondi sono apparse a tutti come fughe. La base più idealista del movimento MAGA è esplosa. Spiccano tra loro i nomi più celebri, con piattaforme e podcasts seguiti da milioni di persone: Tucker Carlson, Steve Bannon, Megyn Kelly e altri. I Dems si sono uniti in un euforico attacco. Trump, come di consueto, il 16 luglio ha fatto una delle sue retromarce annunciando la richiesta al giudice federale di Manhattan di rendere pubblici gli atti del tribunale, gli Epstein Files finora riservati. Ma potrebbe essere troppo poco, e la riapertura degli archivi molto lunga.

Poco dopo, il 18 luglio, è entrata in scena Tulsi Gabbard, direttrice della National Intelligence (DNI), con la notizia di aver declassificato documenti che accusano l’ex Amministrazione Obama e le agenzie di intelligence di aver orchestrato un colpo di Stato prolungato contro Trump dopo le elezioni del 2016. Una “bomba nucleare” che finirà per alimentare anch’essa la paranoia generalizzata.

Un rapporto proverebbe la natura manipolata e politicizzata della cosiddetta “Russiagate”, la bufala russa, le accuse che portarono all’indagine del procuratore speciale Robert Mueller, durata dal 2017 al 2019, e all’accusa di collusione tra membri della campagna Trump e funzionari russi. Le carte di Gabbard accuserebbero ex funzionari come James Clapper, ex direttore della National Intelligence, John Brennan, ex direttore della CIA, James Comey, ex direttore dell’FBI.

Lunedì, nel podcast The Daily Signal, si leggeva il titolo: “New Obama Files confirm active sedition”: l’accusa è di alto tradimento. Oggi i cinquanta Stati Uniti sono diventati un campo ancora più minato di ieri.

