In un mese dal suo insediamento Trump ha scatenato un’offensiva mondiale su tantissime tematiche ed è ovviamente al centro dei commenti del mondo.

Cominciamo subito con il dire che “il troppo stroppia” e anche il presidente americano – a mio avviso – non deve esagerare, anche perché altrimenti rischierebbe di perdere pian piano le simpatie di molti di quelli che lo hanno sostenuto.

POST–IT/ Se il "sovranista" Trump viene appoggiato (a sinistra) da chi vuole la pace

Buttarsi contro il pensiero “politicamente corretto” è pericoloso, anche perché ogni mossa di Trump è criticata “a prescindere” dal 90 per cento dei media occidentali. Se però si passa a guardare più nel dettaglio le cose e ci si documenta un po’, si potrà capire meglio il suo punto di vista (condivisibile o meno), ma soprattutto il perché di certe decisioni, tutte peraltro annunciate in campagna elettorale. E questo è qualcosa di cui in Italia, un po’ accecati dall’essere pro o contro Trump – quasi sempre contro –, ancora non ci si è accorti.

USA-CINA/ “Sui dazi accordo possibile, ma Trump stia attento ai diritti, lo chiedono gli evangelici”

Un caso eclatante è l’angoscia che è seguita al “brutale” annuncio della chiusura di USAID, l’agenzia americana di aiuti ai Paesi in difficoltà. Un annuncio-choc immediatamente interpretato come una negazione della povertà di buona parte del mondo con una scelta anticristiana, antisociale, in definitiva spregevole.

Se però si andasse un po’ più a fondo si scoprirebbe innanzitutto che Trump non potrà chiudere nulla, perché dovrà comunque essere il Congresso eventualmente a farlo e non il Presidente, ma – soprattutto – che USAID è in concreto un’agenzia molto diversa da come si pensi.

GEO-FINANZA/ "La strategia Usa rende irrealistico il maxi-debito comune di Draghi"

Come non rattristarsi pensando al povero bambino nero con la sua ciotola di riso che Trump gli vuole strappare di bocca facendolo morire di stenti? Sono le immagini passate in Tv diffondendo la notizia. Magari poco sanno che molti del 32 miliardi di dollari spesi ogni anno da USAID non servono per questi gesti umanitari, ma per finanziare una infinità di pressioni “politiche” e per scelte molto discutibili con elargizioni alle classi politiche dirigenti di quei Paesi “poveri”.

Spendere un milione e mezzo di dollari per “far avanzare l’equità e l’inclusione delle diversità sul lavoro in Serbia” vi sembrerebbe così indispensabile? Oppure spendere 2,5 milioni di dollari per finanziare l’acquisto di veicoli elettrici in Vietnam, o altri 2 milioni per finanziare i cambiamenti di sesso in Guatemala, oppure 6 milioni per potenziare il turismo in Egitto o prendere atto che centinaia di migliaia di pasti per i profughi siriani siano stati in realtà stati dirottati ad Al Qaeda? Oppure che alla fine una somma incredibile è finita in Afghanistan non per aiutare le donne afghane, ma per finanziare la coltivazione del papavero per produrre eroina?

Quindi se è probabilmente sbagliato chiudere ”tout court” l’Agenzia, verificare che i soldi vengano spesi per scopi effettivamente umanitari e di vero sviluppo sarebbe una cosa corretta che in passato non si è fatto, e forse è questo il vero obiettivo di Trump, che parte dallo slogan demagogico, per poi tradurlo pian piano in azioni più riformatrici e concrete.

Anche perché spesso il concetto di “sviluppo economico” si presta a molte contraddizioni: un conto è offrire il cibo, ed un altro (il migliore) insegnare a come produrlo e coltivarlo, ma un altro ancora (ahimè il più diffuso) è consegnare fondi “a piè di lista” a governanti corrotti che in nome dello sviluppo intascano soprattutto soldi nelle proprie tasche fregandosene della popolazione del proprio Paese, come avviene da decenni un po’ in tutto il mondo.

È il destino delle grandi associazioni mondiali (si apre qui il capitolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) che, “partite bene” o almeno “a fin di bene”, si sono trasformate progressivamente in carrozzoni politici con costi organizzativi enormi e dimenticando il fine per cui erano state create.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI