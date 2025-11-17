Dagli USA all'UE sono molti i leader progressisti abbagliati dalla vittoria di Mamdani. Ecco chi ha vinto (per ora) o tenta di farlo andando a sinistra

A meno di due settimane dall’elezione di Mamdani a sindaco di New York, l’entusiasmo della sinistra progressista, americana ed europea, è ancora alto.

A Parigi, dove si vota a marzo 2026 per le elezioni comunali, ci sono già due candidati in corsa che tentano di infilarsi nella scia del giovane sindaco socialista d’oltreoceano: da una parte il candidato del Partito socialista Emmanuel Grégoire, parlamentare e già vicesindaco della capitale francese, che punta ad una “vittoria della sinistra contro le destre estreme e reazionarie”; dall’altra l’esponente della sinistra-sinistra di Mélenchon, Sophia Chikirou, che risponde “se sostenete Zhoran Mamdani a New York, dovete sostenere la France Insoumise a Parigi”.

La capitale francese, come New York, è una città che storicamente guarda a sinistra, ma gli attacchi roboanti della candidata della France Insoumise all’attuale amministrazione, unitamente alle critiche al Partito socialista, accusato di sostenere i ricchi e gli speculatori, potrebbero creare una frattura nel fronte progressista parigino all’intero della quale il Partito repubblicano, che candida l’attuale ministra della cultura Rachida Dati, potrebbe trovare uno spiraglio.

A Milano invece si voterà solo nel 2027, ma il candidato in pectore del campo largo, il consigliere regionale Pierfrancesco Majorino, già si vede il Mamdani lombardo, sostenendo che “Zohran Mamdani è un grande e la sua idea di socialismo stupenda (e attualissima perché necessaria)” e festeggia sostenendo che “da New York è venuta proprio una boccata d’aria fresca. Ossigeno puro, di fronte al fascismo globale”.

Dall’altro lato dell’oceano troviamo la deputata newyorkese Alexandria Ocasio-Cortez, esponente della sinistra del Partito democratico e tra i grandi sponsor della vittoria di Mamdani, sostenuto fin dalla sua candidatura alle primarie contro Cuomo.

La giovane pasionaria sogna la candidatura al Senato, in particolare punta al seggio dello Stato di New York, che Chuck Schumer tiene da 25 anni e che sarà rimesso in palio a novembre 2028. Schumer, 75 anni, è leader dei senatori democratici ed è stato l’artefice dello scontro con la maggioranza repubblicana che ha provocato oltre 40 giorni di shutdown. In questo momento deve difendersi sia da chi lo critica per non essere stato in grado di trovare una mediazione, sia da chi gli contesta di aver “perso il controllo” di 8 senatori democratici, che hanno trattato direttamente con la maggioranza repubblicana per far terminare lo shutdown.

Ocasio-Cortez è considerata l’erede del senatore Bernie Sanders, con cui è apparsa in numerose manifestazioni organizzate in opposizione alla presidenza Trump che le stanno permettendo di uscire dalla sua città per acquisire notorietà a livello nazionale, e si sta muovendo bene anche nella raccolta fondi, un tema che per la politica americana è importante tanto quanto la raccolta dei voti.

Nel frattempo l’area progressista ha segnato un’altra vittoria contro quella moderata: a Seattle, città tradizionalmente democratica e considerata “santuario” per gli immigrati, anche quelli senza documenti, la candidata Katie Wilson, che si definisce socialista democratica, dopo aver battuto il sindaco uscente Bruce Harrell alle primarie dem lo ha sconfitto, anche se di un soffio, alle elezioni comunali, dove Harrell si era presentato come indipendente.

La Wilson, diventata sindaco di una città di 800mila abitanti senza alcuna esperienza amministrativa, ha giocato la sua campagna elettorale sul costo della vita, sull’accessibilità alle scuole per l’infanzia, su un programma di edilizia pubblica e sulla gratuità dei i mezzi pubblici – gli stessi temi su cui batteva Mamdani –, attaccando la precedente amministrazione accusata di essere responsabile delle diseguaglianze sociali che colpiscono la città.

Probabilmente la vittoria di Trump ha contribuito a risvegliare l’elettorato progressista cittadino, permettendo alla Wilson risposte piuttosto ampie e imprecise sulla sostenibilità economica delle sue proposte.

Fino a dove l’area progressista possa arrivare non è affatto chiaro: il rischio è quello di facili entusiasmi per vittorie facili, che segnano sì uno spostamento a sinistra dell’elettorato delle grandi città, ma che difficilmente possono essere replicate su scala nazionale, dove occorre al contrario non spaventare un elettorato moderato e dove la sinistra, americana ma anche europea, risulta sempre più spesso priva di leader carismatici e convincenti.

