Trump ha promesso che dai dazi arriveranno 2mila dollari agli americani. Ma non, ovviamente, agli alti redditi. Chi siano costoro non è ancora chiaro

MINNEAPOLIS – Vediamo se ho anch’io qualcosa da promettere, visto che di questi tempi le promesse sembrano essere molto di moda. Quelle elettorali di chi ha vinto, come Zohran Mamdani, fresco sindaco di New York City, e quelle di chi ha perso, come Donald Trump, recentemente “punito” dagli elettori di Virginia, New Jersey e California ed ora all’affannosa ricerca di un consenso che si va appannando ed assottigliando sempre più.

Le promesse di Mamdani hanno dalla loro l’entusiasmo dei giovani, alla ricerca (magari confusa) di qualcosa di nuovo. Ma l’entusiasmo non basta. Quelle di Trump sono sostenute dal rancore e dal bisogno di rivalsa di coloro che per troppo tempo sono stati “i dimenticati d’America”. Ma neanche il sogno di fare l’America di nuovo “grande” è sufficiente.

Così si va a finire sui soldi. I soldi di chi? “Di chi ce li ha”, dice Mamdani.

“I soldi che caviamo fuori da quello che stanno fruttando i (controversi, ndr) dazi”, replica Trump.

“Quelli che sono contrari ai dazi sono degli sciocchi”, testuali parole del Presidente. “Ora siamo il Paese più ricco e rispettato del mondo. Stiamo incassando trilioni di dollari e presto inizieremo a ridurre il nostro enorme debito pubblico” – stimato a 38 trilioni… – “Investimenti record negli Stati Uniti, stabilimenti e fabbriche che sorgono ovunque”, ha affermato Trump tramite Truth Social, piattaforma di social media.

Per questa ragione “verrà distribuito un dividendo di almeno 2mila dollari a persona”, prosegue Trump, “escluse le persone ad alto reddito”. Anche se non si sa quando un reddito possa essere definito “alto”.

Non è la prima volta che il Presidente tira fuori questa cosa del “dividendo” sulle entrate dei dazi. Il 25 luglio, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, Trump aveva dichiarato: “Stiamo incassando così tanti soldi [dai dazi doganali] che stiamo pensando a un piccolo rimborso… un piccolo rimborso per le persone con un certo livello di reddito potrebbe essere una buona idea”.

Il problema è se questi benedetti soldi ci sono o no, perché rispetto a come farne beneficiare gli americani c’è solo l’imbarazzo della scelta: un bel check, un assegno, come ai tempi degli “stimoli” di Biden in tempo di Covid, un taglio alla tassazione di redditi e pensioni, sconti sugli acquisti di autovetture…

Se fossi un analista economico, o anche semplicemente fossi uno che tiene i conti di casa, magari sarei in grado di dirvi quanto i dazi stiano appesantendo i bilanci familiari e quanto questo “dividendo” possa riequilibrare i conti. Siccome non lo sono, posso solo dirvi che facciamo fatica a trovare vino italiano e quando lo troviamo lo lasciamo lì dov’è per via del prezzo.

Ma poi, tanto per ripetermi, Signor Mamdani e Signor Trump, questi soldi ci sono?

Secondo Erica York, vicepresidente per la Politica fiscale federale presso la Tax Foundation, in un post su X, erogare un pagamento di 2mila dollari a circa 150 milioni di adulti con un reddito pari o inferiore a 100mila dollari richiederebbe un gettito fiscale di circa 300 miliardi di dollari.

“Il problema”, dice la York, è che “le nuove tariffe hanno generato finora solo 120 miliardi di dollari”. Secondo il Dipartimento del Tesoro, per l’anno fiscale terminato il 30 settembre, il governo federale ha incassato 195 miliardi di dollari in dazi doganali.

Vedremo cosa manterranno delle loro promesse questi signori. Io vi prometto solo che se scopro qualcosa ve lo faccio sapere.

God Bless America

