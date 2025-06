La Corte Suprema USA non ha mai “giudicato” così tanto. Siccome Trump sta facendo di tutto e di più, chiunque si sente leso ricorre

Deportazione di immigrati illegali in Sudan, cause intentate contro le autorità palestinesi da cittadini americani uccisi o feriti in attacchi terroristici, ammissibilità dell’assistenza sanitaria ai transgender minori di età, ius soli (birthright citizenship), limitazione delle ingiunzioni emesse dai tribunali federali atte a bloccare gli “Executive orders” del Presidente, verifica dell’età per accedere a siti pornografici, sussidi federali per rendere internet più accessibile all’America rurale, divieto di rimborsi delle spese mediche di organizzazioni pro-aborto, fino al caso di un Rastafari a cui le guardie carcerarie della Louisiana hanno forzatamente tagliato le lunghe trecce (dreadlocks). Veramente di tutto, e soprattuto, “tanto”.

Dal 4 marzo 1789 la Corte Suprema vigila sulla costituzionalità di quel che succede nel Paese, contribuendo, come abbiamo sottolineato più volte, a mantenere controllo ed equilibrio nell’esercizio del potere legislativo e nella gestione di quello esecutivo. Così facendo la Corte Suprema registra ed al tempo stesso determina pensiero e valori della vita quotidiana, ponendo limiti a Presidente e Congresso.

Questi per la Corte sono tempi di superlavoro. Trump fa e disfa e chi si sente messo all’angolo, chi sente violati i propri diritti (ritenuti costituzionali) cerca uno spiraglio impugnando le mosse del Presidente nel tentativo di riguadagnare il terreno perduto attraverso una pronuncia della Corte.

E siccome Trump fa e disfa “molto”, molta è anche la mole di questioni che finiscono sul tavolo della Supreme Court. Trump fa e disfa molto anche perché sa bene che la formazione attuale della Corte è decisamente di stampo conservatore (con una maggioranza di 6 a 3) e quindi almeno teoricamente propensa a supportarne le mosse.

Ma ancora più interessante è il fatto che tra questi giudici supremi 6 siano i cattolici praticanti, 5 “conservatori” ed una – Sonia Sotomayor – liberal. Trump si aspetta un appoggio incondizionato da parte dei giudici “conservatori”, ma la dinamica che porta ad una pronuncia da parte della Corte non è così scontata, non è una semplice questione di schieramenti. Ogni mercoledì e venerdì i 9 giudici si radunano in una stanza segreta che più segreta non si può e dove nessun estraneo è ammesso.

Come disse Harold Blackmun, Associate Judge della Corte dal 1970 al 1994, “Non potremmo funzionare come tribunale se le nostre conferenze fossero pubbliche. Siamo solo in nove, non di più… Possiamo dire ciò che crediamo inizialmente, solo per essere smentiti dall’effetto affinante della discussione, dell’accordo e del disaccordo”.

Infatti i dettagli della discussione non vengono mai divulgati e il voto viene rivelato solo quando viene annunciata la decisione. Il giudice associato junior funge da “usciere”, inviando il materiale di riferimento. In precedenza gli avvocati delle parti in causa avranno presentato le proprie memorie stampate, così che ciascun giudice ne abbia copia diverse settimane prima della discussione.

Cinque minuti prima dell’inizio della conferenza, alle 9:30 o alle 10:00, i giudici vengono convocati, si scambiano le strette di mano rituali e si accomodano al lungo tavolo. Con una copia dell’ordine del giorno davanti ciascun giudice decide quando astenersi dal prendere parte a un caso. Il presidente della Corte Suprema apre la discussione, riassumendo ogni specifica questione, dopo di che il giudice associato più anziano prende la parola seguito dagli altri. Quattro voti e si può procedere prendendo in mano il caso.

E così va avanti la Corte Suprema, così si rimodella l’America e l’essere americani tra Costituzione, diritti e doveri nel tentativo di comprendere quale volto abbiano oggi “vita, libertà e ricerca della felicità”. Nove personaggi chiamati a vigilare e giudicare, con intelligenza e, a Dio piacendo, con amore.

Ogni volta che si parla della Supreme Court non posso fare a meno di pensare a Amy Coney Barrett, a quando, giovane studentessa di legge, la ospitammo a casa nostra a New York. Che storie, proprio roba da America…

La Supreme Court non è poi così lontana.

God Bless America!

