Nel film The Apprentice, che racconta l’ascesa del giovane imprenditore Donald Trump nella New York degli anni 70, l’avvocato Roy Cohen, considerato uno dei mentori del tycoon, gli fornisce le sue tre regole spregiudicate che usa per vincere nei processi e tutelare gli interessi dei suoi clienti. La prima è attacca, attacca, attacca.

Sembra proprio che in questi primi mesi di presidenza Donald Trump abbia rispolverato questa vecchia regola: dai dazi alla politica estera, dall’immigrazione alle nomine governative, dai rapporti col mondo della cultura alla riforma fiscale, non si può certo dire che Trump stia agendo in difesa: minaccia (e applica) tagli ai finanziamenti alle università progressiste, minaccia (e applica) dazi e tariffe sui prodotti importanti negli USA, propone (e impone?) fragili tregue in Palestina, espelle (facendoli espatriare prima che i giudici riescano a bloccare i provvedimenti) immigrati illegali che fanno parte di violente gang sudamericane, impone controlli rigorosi al confine con il Messico, facendo crollare le quote di ingressi illegali negli USA.

La strategia dell’attacco a tutto campo sta, al momento, mantenendo al tappeto l’avversario democratico: uscito pesantemente sconfitto dalle elezioni di novembre, il Partito democratico è in questo momento in crisi di identità. Ha perso consenso tra i lavoratori, in particolare tra gli uomini e i giovani, non mobilita più il voto delle minoranze, vede alcuni grandi Stati democratici (California) perdere popolazione in favore di Stati solidamente repubblicani (Texas), più attrattivi per la maggior sicurezza e le imposte più basse.

Soprattutto il Partito democratico non riesce a trovare un leader che possa mettere assieme l’anima moderata, che vorrebbe maggior cautela sulla tematica dei diritti transgender e dell’immigrazione, con l’ala più progressista, legata all’attivismo LGBTQ+ e ai movimenti pro-Palestina e Black Lives Matter.

Forse un’opposizione più efficace è quella che l’Università di Harvard sta opponendo alle richieste del governo conservatore: guidata dal nuovo rettore Alan Garber (la precedente rettrice, la progressista Claudine Gay, è stata costretta alle dimissioni a causa degli attacchi antisemiti non adeguatamente contrastati ma anche per accuse di plagio nei propri lavori) che è un moderato e che ha riconosciuto certi errori fatti dall’amministrazione universitaria nel mancato contrasto all’antisemitismo e nello sposare alcune teorie woke, ma che è anche uno strenuo difensore dell’autonomia dell’università.

Incaricando un team legale estremamente agguerrito (composto da avvocati di area conservatrice) sta impugnando nelle sedi giudiziarie i diversi atti dell’amministrazione Trump e ha iniziato un braccio di ferro di cui non si può prevedere l’esito.

Oggi, tuttavia, gli ostacoli più significativi alle strategie del presidente Trump stanno arrivando per via giudiziaria: un collegio di tre giudici della US Court of International Trade ha dichiarato illegittimi molti dei dazi imposti dal presidente, ritenendo che l’imposizione di dazi di questo tipo ecceda i poteri governativi, in quanto la norma su cui si è basato Trump consente al presidente l’introduzione di embarghi e tariffe solo in situazioni straordinarie e non misure tariffarie generalizzate. Il governo ha già annunciato che presenterà ricorso e la battaglia potrebbe arrivare rapidamente fino alla Corte Suprema.

Quello dei dazi non è l’unico provvedimento trumpiano bloccato dai giudici. Anche diversi provvedimenti di espulsione di clandestini (spesso accusati di reati o di essere parte di gang violente) sono stati ritenuti illegittimi dalla magistratura, che ha sollevato dubbi sul rispetto del diritto di difesa dei migranti espulsi. Un altro giudice ha poi sospeso la validità dell’ordinanza che revocava la possibilità per Harvard di sponsorizzare visti per studenti internazionali, limitando così una delle azioni portate avanti dal governo dei confronti dell’università.

Risulta evidente che l’opposizione al governo viene portata avanti principalmente per via giudiziaria. Sorge quindi una domanda: siamo in un contesto di legittimo bilanciamento dei poteri, di esercizio di quei check and balances che permettono alla democrazia di funzionare realmente e di non diventare una “dittatura della maggioranza”, o siamo invece in un caso in cui il governo legittimamente eletto e con un mandato popolare chiaro viene bloccato da una piccola minoranza di persone in posizioni chiave nell’amministrazione e nella magistratura? Probabilmente la risposta non è così semplice, e certamente non è possibile darla in questo pezzo.

