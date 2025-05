L’Università cattolica di Villanova in Pennsylvania (USA) sta godendo un momento di grande celebrità, soprattutto negli Stati Uniti, grazie ad alcuni suoi ex studenti.

Il primo motivo di attenzione è il nuovo papa Leone XIV, al secolo Robert (Bob) Francis Prevost, che nel 1977 si è laureato a Villanova in matematica, prima di intraprendere la sua strada verso il sacerdozio nel seminario di Saint Louis dell’ordine agostiniano.

Significativamente l’Università di Villanova, fondata nel 1842 dai padri agostiniani, si presenta con queste parole: “I villanoviani sono intellettualmente ispirati, moralmente radicati e con una mentalità globale. Villanova attrae e forgia persone che cambiano il mondo, persone che innescano cambiamenti positivi ovunque la vita li porti. (…) Villanova University è un ambiente in cui gli studenti imparano a pensare in modo critico, ad agire con compassione (!) e ad avere successo servendo gli altri”.

Le prime parole pronunciate dalla loggia di San Pietro da papa Leone XIV confermano quanto abbiano la vista lunga i responsabili dell’università agostiniana quando parlano di innescare cambiamenti positivi: “Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L’umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace”.

E Villanova è sugli scudi anche perché il suo trio delle meraviglie che ora veste la maglia dei New Knicks sta trascinando, contro i pronostici, la squadra di New York nelle semifinali della Eastern Conference NBA avendo battuto due volte in casa loro i Boston Celtics, campioni uscenti, conducendo quindi la serie per 2-0 con due vittorie consecutive in rimonta, la prima ai supplementari e la seconda, il giorno avanti l’elezione papale, per un solo punto.

Dopo l’elezione di Papa Leone XIV “I tifosi dei New York Knicks – si legge sulle pagine del sito secretny.co – stanno abbracciando un potere superiore, letteralmente. Dopo la storica elezione di Papa Leone XIV i social media sono esplosi con battute e speculazioni che collegano il background dell’Università di Villanova del nuovo papa all’inaspettato successo dei Knicks nei playoff (…) L’idea di un intervento divino è diventata virale (…) Molti tifosi hanno soprannominato la squadra Nova Knicks dando alla corsa ai playoffs una sottotrama spirituale che sembra uscita direttamente da un film”. Ora circolano sui social anche le foto di Jalen Brunson, il leader della squadra, vestito da papa!

I biglietti per gara 3 al Madison Square Garden hanno prezzi record e sarà la prima partita dei Knicks con il nuovo papa, se questo può valere qualcosa.

Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, componenti dell’attuale quintetto titolare dei Knicks, hanno vinto con i Wildcats di Villanova il titolo universitario NCAA nel 2016 (Brunson e Bridges hanno bissato la vittoria anche nel 2018 insieme con Donte Di Vincenzo, giocatore dei Knicks fino allo scorso anno). Nel trio di Villanova della corrente stagione in casa Knicks, Bridges, proveniente dai Nets, ha sostituito Di Vincenzo, ceduto a Minnesota.

Un trio realmente competitivo che ha rialzato le quotazioni della prima squadra di New York dopo anni di delusioni. Il trio di Villanova (prima con Di Vincenzo e ora con Bridges) ha raggiunto per due anni di fila le semifinali di Conference, venendo nel 2024 eliminati dai Pacers, bestia nera dei Knicks. Ora, di nuovo in semifinale, è il momento di due partite al Madison Square Garden che potrebbero incoronare New York come finalista ad Est, traguardo che manca alla squadra da 25 anni quando i Knicks furono sconfitti dagli stessi Indiana Pacers, anche loro in corsa quest’anno per la finale di Conference essendo in vantaggio per 2-0 contro i favoriti Cleveland Cavaliers nell’altra semifinale (anche in questo caso doppia vittoria iniziale in trasferta).

Quindi grande eccitazione, soprattutto a New York, dove non si respirava un’aria di così positiva attesa dai tempi di Jeremy Lin del febbraio-marzo 2012.

Nei prossimi giorni ci aspettano quindi grandi sorprese e novità su tutti i fronti dagli ex villanoviani.

