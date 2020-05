Diavoli 2 ci sarà/ Anticipazioni: prima scena in una Milano deserta per il Covid-19

Pubblicità

Diavoli 2 ci sarà, la serie tv trasmessa da Sky Atlantic avrà una seconda stagione. La notizia è ufficiale per la gioia del folto pubblico che ha seguito con attenzione e passione la prima serie. Troveremo nuovamente l’uno di fianco all’altro Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, pronti a interpretare i ruoli di Massimo Ruggero e Dominic Morgan ancora una volta. Ma cosa accadrà? Morgan a lungo è stato il capo di Massimo, con quest’ultimo che alla fine si è accorto cosa circolava dietro gli affari. Si è trovato così ad affrontarlo in prima persona, cercando prove che possano incastrarlo. Se questa è la trama, più o meno, della prima stagione è interessante cercare di capire come ci si muoverà nella seconda stagione che inevitabilmente sarà condizionata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha travolto praticamente tutto il mondo.

Diavoli 2 si farà, anticipazioni: la scelta inattesa

Ormai è ufficiale, Diavoli 2 si farà. In molti erano convinti che la seconda stagione della serie cult si potesse occupare da vicino del Coronavirus, facendone parte integrante della trama. A rivelare qualcosa in più ci ha pensato Nils Hartman direttore delle produzioni originali di Sky Italia. In conferenza stampa questi ha specificato: “La prima scena della seconda stagione l’abbiamo immaginata con due protagonisti che si incontrano a Milano, in una piazza deserta per il Coronavirus. La storia però tornerà subito indietro per raccontare la Brexit. L’inizio è dunque un modo per far entrare nel racconto questa crisi che stiamo vivendo. Non volevamo far finta di nulla e riprendere una storia come questa senza fare riferimenti. Non possiamo però raccontarla perché non possiamo sapere cosa accadrà“. Queste parole non fanno che aumentare l’hype con il pubblico molto curioso di capire quali saranno gli avvenimenti raccontati.



