Diavoli/ Anticipazioni 15 maggio: finalmente la verità su Stuart? (finale)

DIAVOLI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 15 maggio 2020, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di Diavoli in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la Flores (Laia Costa) continua a fare il doppio gioco con Massimo (Alessandro Borghi), non sapendo che anche il finanziere sta facendo altrettanto. Massimo trascorre tutta la notte a controllare i documenti di Stuart e scopre che qualcuno ha falsificato la sua firma per alcuni titoli tossici. Ogni mese, la NYL fa girare diversi milioni di dollari per mascherare una perdita senza che nessuno se ne accorga. Il suo team lo informa poi che Oliver sembra aver stretto un legame con Paul (Harry Michell), anche se il ragazzo gli giura fedeltà. Nel frattempo, Flores scopre che uno degli uomini di Dominic la sta seguendo, ma riesce a seminarlo prima di incontrare Duval (Lars Mikkelsen). In seguito, Massimo viene informato che Dominic e i tedeschi sono coinvolti nello stesso losco affare dei milioni, mentre Dominic ricatta Oliver in modo che collabori con loro e faccia la spia su Ruggero e il suo team. Quella sera, il fratello di Oliver viene ferito dal membro di una gang per via di una pistola. Massimo e Flores invece partono per la Moldavia in cerca di prove su un impianto nucleare e per poco non rischiano di essere messi fuori gioco da una macchina. Massimo affronta Dominic dopo aver scoperto che è stato lui a falsificare la sua firma: Stuart è stato ucciso perchè aveva scoperto il suo gioco bancario. Dominic però gli impone di farsi da parte, altrimenti lo annienterà con le sue mani.

Dopo aver scoperto che il padre è in fin di vita, Massimo ritorna in Costiera Amalfitana con Flores. Intanto, Eleanor (Pia Mechler) entra in un affare di Pierce per scoprire di più sull’asta di alcuni bond italiani. Dominic però le ordina di creare degli accordi al ribasso, in modo da far collassare i bond. Duval invece inizia a sospettare che Sofia non gli abbia detto tutto sui documenti di Stuart, mentre il padre chiede a Massimo di evitare che le sue barche finiscano nelle mani della banca. Quella sera, Duval entra a casa di Sofia e scopre la verità sul CDO. Massimo invece affronta dei compaesani e viene picchiato da Stefano perchè molti anni prima ha ucciso suo padre. Massimo confessa poi a Sofia che lui e il Sindaco hanno rubato la barca dell’uomo quando erano ragazzini e che l’uomo è morto annegato. Dopo aver cercato di ingannare Dominic, Eleanor scopre che Oliver ha agito alle sue spalle per far ricadere la responsabilità su Sarti. In realtà, Oliver ha cercato di corrompere Sarti per permettere alla collega di uscirne pulita agli occhi di Dominic. Ritornata a Londra, Sofia deve dare diverse spiegazioni a Duval sul suo viaggio in Moldavia e le foto alla centrale nucleare.

DIAVOLI ANTICIPAZIONI DEL 15 MAGGIO 2020

EPISODIO 9 – Diavoli è pronto allo scontro finale che metterà a dura prova l’esistenza di entrambi i protagonisti. Nel finale di stagione, Massimo rischierà tutto ciò che possiede e sa per salvare l’Europa in modo che non finisca nella trappola di Dominic. Scoprirà così un’ulteriore verità che si nasconde dietro la morte di Stuart, anche se non tutto verrà subito alla luce. Massimo deve inoltre chiudere in via definitiva i conti con l’Italia e il suo passato pesante, mentre Dominic continua a muovere le sue pedine a Londra.

EPISODIO 10 – Massimo e Sofia continuano ad indagare su Duval e scoprono che i suoi intenti superano ogni immaginazione. Sofia dovrà quindi decidere se aiutare ancora Massimo oppure ritornare fra le braccia di Duval. Intanto, Massimo mette a punto una rischiosa operazione finanziaria solo per fermare Dominic prima che sia troppo tardi. Avrà bisogno però dell’aiuto di chi è in grado di salvare l’Europa. In seguito, scopre il vero motivo per il quale Stuart ha perso la vita.



