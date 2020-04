Diavoli/ Anticipazioni 24 aprile: Massimo sospettato per l’omicidio di Ed!

Pubblicità

DIAVOLI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 24 aprile 2020, andrà in onda due nuovi episodi di Diavoli in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Dominic (Patrick Dempsey) fa un discorso a tutta l’azienda: il mese prima, Massimo (Alessandro Borghi) è riuscito a portare in attivo la banca NYL con 250 milioni di dollari. In privato, Dominic rivela però al suo pupillo che non è l’unico ad ambire al posto da vice CEO. Più tardi, Massimo viene attirato in una stanza d’albergo e si ritrova di fronte a Carrie (Sallie Harmsen), la moglie da cui è separato e che in segreto lavora come escort. La donna fugge non appena viene mascherata e il team di Massimo lo mette poi in guardia: potrebbe essere una mossa di Ed Stuart per escluderlo dalla promozione. Mentre chiede ad uno studente di spiare una conversazione fra i colleghi, Massimo accetta di allontanarsi con Nina (Kasia Smutniak) dal funerale del figlio. La donna accusa Dominic di aver fatto pressioni al figlio per tutta la vita, spingendolo anche ad arruolarsi pur di scappare. Dopo aver salvato Carrie da un’overdose, Ruggero sfrutta la giornalita Flores a suo vantaggio: fa trapelare una notizia sulla malattia di un funzionario, in modo da far andare in perdita il suo rivale. Quest’ultimo si uccide poco dopo gettandosi da una delle vetrate. In seguito, Flores attacca Massimo: ha capito il suo gioco. Anche il suo team più stretto inizia a credere che Ruggero abbia superato certi limiti. Intanto, Dominic chiede a Nina di intercedere presso Massimo perchè si fidi di lui. La donna invece mette in guardia il finanziare perchè teme che possa esserci qualcosa di losco dietro. Più tardi, Ruggero contatta di nuovo Oliver (Malachi Kirby) perchè indaghi sulla morte di Stuart. Nel frattempo, le autorità iniziano ad indagare sulla morte di Stuart e si concentrano sia su Dominic sia sull’assenza del portatile della vittima. Massimo invece chiede ad un altro funzionario di assumere il suo team e gli rivela di aver intenzione di far crollare la NYL.

Dopo aver messo in dubbio la lealtà di Massimo, Paul (Harry Michell) viene messo alle strette da uno dei fedelissimi di Dominic perchè tradisca il suo capo. Ruggero invece ottiene grazie a Flores un contatto al The Guardian per far scoppiare lo scandalo: Stuart si sarebbe ucciso perchè falsificava i bilanci. Decide inoltre di portare Oliver nel suo mondo, sicuro che sia tagliato per il mondo dell’alta finanza. Il ragazzo gli riferisce poi di aver scoperto che il suo nome compariva in un file nel portatile di Ed e che qualcuno lo ha cancellato due ore dopo la sua morte. Dopo aver intuito che Dominic sa tutto, Massimo cambia idea sul Guardian e licenzia Paul per il suo tradimento. Prima di essere informato che Carrie è morta, Ruggero rivela ai suoi assistenti di essere sicuro che qualcuno abbia ucciso Ed.

DIAVOLI ANTICIPAZIONI DEL 24 APRILE 2020

EPISODIO 3 – Massimo continua a farsi domande sui veri interessi della NYL. La crisi libica e la caduta di Gheddafi sembrano interessare fin troppo alla banca e decide di approfondire le indagini. In parallelo continua a pensare che Ed sia stato ucciso e anche la Polizia è convinta che non si sia trattato di un semplice suicidio. Massimo però ha anche la morte della moglie Carrie a cui pensare, così come al legame sempre più crescente che sta creando con Oliver e Sofia, ma anche la convinzione che Dominic stia giocando sporco.

EPISODIO 4 – La crisi irlandese messe la NYL con le spalle al muro. Dominic è deciso a difendere gli interessi americani e il suo punto di vista non può che scontrarsi ancora una volta con quello di Massimo, deciso a proteggere l’Europa. Contro le sue indicazioni, il suo team tuttavia decide di speculare allesue spalle e cadono senza saperlo nella trappola di Dominic. Nel frattempo, la Polizia inizia a guardare Massimo con occhi sospetti per via del suo legame con la morte di Ed. Una dei detective infatti trova un dossier segreto, il cui contenuto potrebbe scagionare Ruggero e accendere le luci su Dominic.



