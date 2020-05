DIAVOLI/ Anticipazioni 8 maggio: Massimo scopre il segreto di Ed Stuart?

Pubblicità

DIAVOLI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 8 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Diavoli in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nina (Kasia Smutniak) preleva i figli della Stuart e si allontana in tutta fretta dalla città, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dominic (Patrick Dempsey) viene subito avvisato della notizia, proprio quando sta per decidere se accettare la scoperta di un suo braccio destro e licenziare Massimo (Alessandro Borghi). Nel passato, Carrie decide di fare una festa perchè presto farà una mostra importante. Massimo però riceve una dritta sui mutui di una banca e trascorre tutta la notte ad analizzare il caso. Poi informa Dominic della sua scoperta e lo convince a vendere tutto prima che le quote crollino. Il suo intuito si trasforma in successo e Morgan decide di farne il suo braccio destro. Massimo però viene avvisato che Carrie è finita in ospedale a causa di un’overdose e Dominic poi gli consiglia di disfarsi della moglie per riuscire ad ottenere un posto d’onore alla NYL. Durante una cena dai Morgan, Nina convince Carrie a fare altrettanto.

Nel presente, Dominic chiede l’aiuto di Massimo per trovare la moglie. Nina è distrutta dalla perdita del figlio e accusa il marito di esserne la causa. Nel passato, Nina accompagna Massimo nel posto speciale in cui sente ancora la voce del figlio e i due finiscono a letto insieme. Nel presente, Dominic rivela a Massimo di sapere tutto del tradimento di Nina e anche di tutte le mosse del suo staff.

L’arresto di un trader collegato al var crea non poca ansia nel team, soprattutto quando tutti e tre vengono confinati in una stanza con Massimo. Dominic annuncia poi che Pierce ha ricevuto il posto da vice CEO e che Paul è stato reintegrato. Avrà il posto di Massimo come Head of trading e si riserva anche di pensare ad un possibile licenziamento di tutto il gruppo. Intanto, Duval (Lars Mikkelsen) rivela a Sofia (Laia Costa) di sapere del suo incontro notturno con Massimo. Crede che sia ora di portarlo dalla loro parte, ma la giornalista è sicura che sia meglio dargli prima ciò che desidera. Quella sera, Nina si presenta a casa di Massimo e le rivela di aver convinto Carrie a lasciarlo alcuni anni prima. Dopo aver parlato con Sofia, Massimo si presenta dalla detective e le offre la testa di Duval in cambio delle carte di Stuart. Intanto, Oliver ha la possibilità di dimostrare la sua stoffa a Dominic, mostrandogli come screditare alcuni Paesi della UE. Dopo aver scoperto quale legame ci sia fra Sofia e Duval, Massimo riceve una nuova visita della detective. Vuole anche la testa della giornalista, visto che sta aiutando il loro uomo a nascondersi. La detective però non rivela al partner come sia riuscita ad ottenere il fascicolo di Stuart. Massimo però la semina e avvisa Flores. Poi scopre che Duval è entrato in casa sua. Dominic invece viene informato che il loro piano deve essere messo in moto prima del previsto.

DIAVOLI, ANTICIPAZIONI DELL’8 MAGGIO 2020

EPISODIO 7 – Massimo è sempre più vicino alla verità sulla morte di Ed Stuart, anche se ha dovuto fare il doppio gioco con Sofia. A causa di alcuni problemi di salute del padre, è costretto anche a fare ritorno in Italia per stargli vicino. Sarà un viaggio nel passato, in cui Massimo dovrà fare i conti con i propri demoni.

EPISODIO 8 – Nel viaggio all’interno di se stesso, Massimo riuscirà ad avere al suo fianco Sofia, con cui ha appena ultimato un viaggio in Moldavia. I due infatti sono riusciti a scoprire il segreto di Stuart e ad ottenere ulteriori prove contro Dominic. Intanto, Dominic e Duval cercano di portare a termine i loro loschi affari. Chi avrà la meglio? Lo spietato Morgan oppure il più problematico Massimo?



