“Diavolo agisce anche via sms”/ Mons. Rossetti: “Ho visto gente vomitare bulloni”

Il diavolo agisce anche via sms: lo afferma, sulle colonne del quotidiano a stelle e strisce “New York Post”, monsignor Stephen Rossetti, esorcista americano con anni di esperienza in materia di lotta contro le forze demoniache. Ha trascorso un lustro in Italia, presso due parrocchie di Siracusa, salvo poi essere trasferito a Washington, dove oggi esegue fino a 20 esorcismi a settimana, un numero che egli stesso definisce “cresciuto in maniera esponenziale, perché gli USA sono oppressi dal conflitto e da una profonda crisi morale”.

Papa Francesco, come sta?/ Ultime notizie: "Ha passato alcune ore seduto in poltrona"

Rossetti è psicologo e professore associato di ricerca presso la Catholic University of America e ha descritto i suoi 13 anni di esorcismi nel libro “Diary of an American Exorcist. Demons, Possession, and the Modern-Day Battle Against Ancient Evil”. I racconti contenuti all’interno di esso sono a dir poco da brividi: il sacerdote descrive eventi paranormali che paiono essere stati tradotti nella realtà direttamente dal copione di un film dell’orrore. Si va dalle televisioni che si accendono e spengono da sole ai cani che ululano senza sosta, fino alle porte che sbattono improvvisamente e i posseduti che parlano lingue antiche e vomitano bulloni e dadi.

Santa Maria Goretti/ Video, il 6 luglio si celebra la patrona di Latina

“IL DIAVOLO AGISCE ANCHE VIA SMS”: LE DICHIARAZIONI DI MONSIGNOR ROSSETTI

Fra i vari episodi raccontati da monsignor Rossetti, scrive il “New York Post”, figura anche quello di una ragazza che si rivolse a lui dopo che sulla spalla le apparve una bruciatura a forma di croce rovesciata e, contestualmente, suo padre riceveva messaggi dal diavolo sul suo cellulare (“Lei appartiene a noi”, e così via). Non è la prima volta, peraltro: altri preti esorcisti hanno vissuto un’esperienza analoga, con messaggi di testo inviati sul telefonino dai demoni.

Ma come si concluse quella storia? Venne a galla che da piccola la giovane era stata offerta dal padre a Satana, essendosi avvicinato al culto demoniaco e, quando la ragazza è cresciuta, si è avvicinata alla fede cattolica, ma questo “ai demoni non piaceva e l’hanno reclamata incidendole quella croce sulla spalla. Così è iniziata la battaglia spirituale. Per fortuna, questa donna è stata recentemente liberata dal potere di Cristo dopo una lotta di sei mesi, che non voglio rivivere mai più”.

CL/ Da Lecco al mondo: in "quella baldanza ingenua" il bello della vita intera

© RIPRODUZIONE RISERVATA