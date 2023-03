“Diavolo è come la mafia”/ Corso per esorcisti: “Il prezzo da pagare sarà altissimo”

Il demonio è come i mafiosi, il beneficio è illusorio e il pagamento del debito avrà un prezzo altissimo. La riflessione arriva dalla Sicilia: parole affidate agli esorcisti dell’isola da fra Benigno Palilla, storico formatore per conto della Conferenza episcopale siciliana. Nel corso dell’annuale incontro di formazione degli esorcisti delle diocesi siciliane, il parroco ha affermato che “rivolgersi a fattucchieri e maghi, quelli veri, avvicinarsi all’occulto, aprire spiragli di contatto con il demonio è un rischio altissimo perché il diavolo è felice di far credere di avere aiutato qualcuno che invece di rivolgersi a Cristo si inginocchia dinanzi a lui”, come riporta Avvenire.

Per fra Benigno Palilla, “Non ci si rende conto di essere entrati in contatto con il demonio, non si vede il male profondo e terribile che questo nasconde. Si verifica quello che avviene anche con la mafia: si può andare da un mafioso chiedere e, magari, avere lì per lì il beneficio che si desidera, ma in seguito sarà chiesto il prezzo di quanto avuto e si pagherà amaramente. Si crea un legame, è un rischio davvero grosso”. L’appuntamento con il corso di formazione si è svolto la scorsa settimana a Mascalucia, in provincia di Catania: hanno partecipato cinquanta esorcisti, quattro vescovi, diaconi e laici.

“Il nostro è un ministero di consolazione”