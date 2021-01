Diaw al Monza/ Calciomercato: altro colpo in entrata di Galliani, battuta la Spal

Nuovo importante colpo di calciomercato per il Monza di Silvio Berlusconi: è ormai fatta per l’attaccante Davide Diaw, proveniente dal Pordenone. Operazione di fatto definita stando a quanto riferisce Il Cittadino di Monza e Brianza, ma anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport e Alfredo Pedullà, e se tutto andrà come previsto Davide Diaw sarà a Monza nel pomeriggio di domani per sottoporsi alle rituali visite mediche e quindi sottoscrivere il suo nuovo contratto con i brianzoli.

Un nuovo grande colpo quindi quello confezionato dall’amministratore delegato Adriano Galliani e dal direttore sportivo biancorosso, Filippo Antonelli, in grado di battere una forte concorrenza capitanata dai ferraresi della Spal. L’annuncio dovrebbe giungere fra venerdì e sabato, giusto in tempo di trasferirsi dal Friuli Venezia Giulia alla Lombardia e svolgere tutte le pratiche.

DIAW AL MONZA: A FERRARA DOMENICA?

Non è da escludere, se le visite non dovessero evidenziare alcuna problematica, che Davide Diaw possa già aggregarsi ai nuovi compagni del Monza in vista della trasferta di Ferrara proprio contro la Spal, in programma domenica prossimi alle ore 16:00. Il tutto resta comunque un grosso punto interrogativo in quanto Diaw non avrebbe alcun allenamento con Brocchi alle spalle. La cosa certa è che il colpo è per l’ennesima volta di prim’ordine, tenendo conto che Diaw aveva offerte anche da alcune squadre di Serie A, e che va ad aggiungersi ai già arrivi di Scozzarella, Ricci e D’Alessandro, mentre, a livello di dettagli economici, l’operazione costerà ai brianzoli 3.5 milioni di euro con l’aggiunta di uno di bonus. Diaw sta vivendo un ottimo campionato cadetto 2021-2021, con dieci marcature siglate in diciotto giornate, con l’aggiunta di un assist. Quella al Monza si tratta senza dubbio della più importante esperienza in carriera dopo aver indossato le maglie di Cittadella e Virtus Entella, oltre ovviamente al Pordenone. Ancor prima, invece, le esperienze con Tamai, Corno e Sanvitese.



