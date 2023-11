DiCaprio investe in orologi riciclati sostenibili/ 2mln a ID Genève: “Esempio economia circolare nel luxury”

DICAPRIO INVESTE IN UNA START-UP SOSTENIBILE SVIZZERA

Investire in una start-up svizzera come esempio virtuoso di sostenibilità e proseguendo il proprio impegno di attivista molto sensibile alle tematiche ambientali: qualche settimana fa si era diffusa la notizia che Leonardo Di Caprio aveva partecipato a un ‘round’ di finanziamento di ID Genève, società elvetica balzata agli onori delle cronache per via di un’intuizione che permette loro di produrre orologi, fiore all’occhiello del mercato interno del Paese, utilizzando materiali riciclati. E dell’iniziativa del 49enne attore e Premio Oscar originario di Los Angeles ne ha parlato di recente in un pezzo il ‘Financial Times’, spiegando come mai nasce questa volontà di investire nel settore e i motivi per cui la start-up rappresenti un interessante case study.

“La sostenibilità dovrebbe essere il main core di qualsiasi azienda” è il pensiero di Leonardo DiCaprio che certamente non ha scelto a caso la ID Genève, di cui si era già parlato in passato dato che è stata la prima azienda operante nel settore luxury a ricevere la prestigiosa certificazione “B Corp”: due milioni di dollari il contributo dell’attore e da tempo attivista in prima fila tra le star di Hollywood in merito alle questioni ambientali. A incuriosire DiCaprio, e pure altre personalità note che hanno deciso di scommettere su queste ancora piccole realtà è il fatto che ID Genève produce i propri orologi ricorrendo solo al riciclaggio diparti e materiali rimossi e riutilizzati anche nei suoi stessi orologi, compreso l’acciaio fuso, e poi utilizzando i raggi del sole, mentre per la realizzazione dei cinturini si ricorre ai rifiuti verdi.

ID GENEVE, ESEMPIO DI SOSTENIBILITA’: OROLOGI DI LUSSO MA CON MATERIALE DI RICICLO

Come ricorda l’articolo apparso sul ‘Financial Times’, altre celebrities e non solo del mondo del cinema hanno deciso di recente di investire in marchi di orologi: basti pensare al chitarrista John Mayer, pluripremiato ai Grammy, senza dimenticare Cristiano Ronaldo che, di recente, è diventato azionista di Chrono24, e un altro artista statunitense come John Legend. E parlando proprio col FT, DiCaprio ha dato ulteriori spiegazioni in merito a quest’investimento così esoso: a detta dell’attore, ID Genève starebbe “sconvolgendo l’industria dell’orologeria di lusso (…) e promuove eticamente materiali di provenienza e riciclati oltre in un’ottica di economia circolare”.

E a dimostrazione che l’intuizione dell’attore californiano potrebbe essere giusta c’è, come già accennato, il B-Corp status ottenuto dalla start-up, un certificato indipendente riservato alle aziende che si dimostrano davvero impegnate a favore dell’ambiente. Nicolas Freudiger, cofondatore dell’ID Genève e che dalla fine del 2020 è l’amministratore delegato, dal canto suo ha ammesso dell’azienda, ha detto che si aspettava come il loro approccio potesse trovare consensi e ricevere finanziamenti. Non solo: il 34enne CEO, a proposito dell’investimento, ha spiegato che sarà effettuabile tramite titoli convertibili, una forma di debito che può poi essere convertito in ‘equity’ in una data successiva. Al momento, gli orologi dell’azienda svizzera sono disponibili nello stesso Paese europeo, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, oltre che nei negozi di Watches of Switzerland dove sono venduti al dettaglio al prezzo di 3.700 sterline (senza dimenticare che, stando a Freudiger, l’80 per cento delle vendite avvenivano attraverso il loro sito di e-commerce).











