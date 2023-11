Dichiarare criptovalute 2023/ L’Italia aderisce a patti internazionali, cosa cambia? (14 novembre)

Dichiarare le criptovalute dal 2023 in poi, non solo diventa un obbligo di Legge, ma l’Italia proprio recentemente, ha aderito a nuovi accordi con cui si impegna a far rispettare ai contribuenti italiani, l’impegno di essere più trasparenti possibili sulle transazioni che avvengono negli Exchange.

L’adesione dell’Italia non poteva mancare quando si parla di “trasparenza fiscale”, e l’accordo siglato – insieme ad altri 47 Paesi – è definito CARF, “Crypto – Asset Reporting Framework”. A comunicare la notizia è stato il Ministero dell’economia e delle finanze con un comunicato stampa già andato in rete da qualche ora.

Tasse criptovalute 2023/ Quali e quante imposte vanno versate (29 settembre)

Dichiarare le criptovalute nel 2023: cosa cambia?

Nei giorni precedenti, abbiamo visto come dichiarare le criptovalute dal 2023, senza incorrere a sanzioni o eventuali problemi che potrebbero aggravare la situazione del contribuente italiano. Fino ad oggi il settore delle monete digitali ha goduto di una certa riservatezza, con un rischio molto alto di evasione fiscale.

Il primo obbligo di trasparenza fiscale è soggettato alle banche e/o gli enti di intermediazione finanziaria, che hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria – anche nota sotto il nome di “Archivio dei rapporti con operatori finanziari” (ex articolo 7, comma 6, del dpr 605/73, le informazioni che riguardano le movimentazioni e i saldi dei rapporti attivi.

L’obbligo è stato introdotto dal Decreto Legislativo sotto il nome di “Salva Italia” (Decreto di Legge 201/2011). La comunicazione deve riguardare non solo i metalli preziosi e gli asset finanziari diversi dalle norme valute, ma soprattutto criptovalute (oggetto indispensabile del CARF).

Le notifiche andrebbero inviate mensilmente e/o entro l’ultimo giorno lavorativo del mese prossimo (fatta eccezione per il sabato, che non viene visto come giorno di lavoro).

In ambito internazionale, l’Italia ha aderito al CARF (approvato già dall’OCSE), che si impegna ad obbligare gli enti creditizi a dover scambiare le dovute informazioni su ciò che accade in merito alle cripto – attività (essenziale per contrastare l’evasione fiscale).











