Dichiarato morto, si risveglia dopo ore in obitorio/ Medici increduli: “Un miracolo”

Un fatto davvero incredibile quello avvenuto in India, dove un uomo, dichiarato morto da ore, si è risvegliato nell’obitorio. Nonostante i medici ne avessero dichiarato il decesso, il 45enne era in realtà vivo e vegeto, ma su un tavolo medico d’acciaio in attesa dell’autopsia. Lo sfortunato, o se vogliamo, fortunato, protagonista di questa storia, come scrivono i colleghi dell’Adnkronos, si chiama Srikesh Kumar, un uomo che è stato investito da una moto in quel di Moradabad, a est di Nuova Delhi. Una volta avvenuto il fatto si sono recate sul luogo segnalate le ambulanze con i medici, ma dopo alcuni tentativi di rianimazione, il 45enne è stato dichiarato morto.

La vittima dell’incidente stradale, infatti, non respirava e il suo cuore aveva smesso di battere, di conseguenza, ne è stato decretato il decesso. “Il medico del servizio d’emergenza lo ha visitato. – sono le parole rilasciate all’agenzia di stampa internazionale Afp, da parte di Rajendra Kumar, il direttore medico dell’ospedale dove è stato portato il ‘cadavere’ – non ha trovato alcun segno di vita e quindi lo ha dichiarato morto”.

SI SVEGLIA IN OBITORIO DOPO ESSERE STATO DICHIARATO MORTO: LE PAROLE DEL PRIMARIO

Le autorità hanno avvisato i parenti per comunicare loro la triste notizia, ma quando gli stessi si sono recati in obitorio per riconoscere la salma, l’uomo è stato ritrovato incredibilmente vivo, tra l’altro, dopo essere stato per ben sei ore in una cella frigorifera. Il 45enne respirava ancora, anche se in stato di coma: “Quando una squadra di polizia e la sua famiglia sono arrivate per avviare le procedure amministrative per l’autopsia, è stato trovato vivo”, ha aggiunto Kumar. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine anche se al momento nessuno sa spiegare nel dettaglio cosa sia successo dopo l’incidente, visto che, come detto sopra, tutti i segni vitali di Srikesh Kumar si erano azzerati. “È a dir poco un miracolo”, ha commentato il direttore dell’ospedale, anche perchè sul corpo del presunto defunto si stava per eseguire l’autopsia, cosa che ovviamente non avrebbe giovato ad un vivo.

