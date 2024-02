Dichiarazione antifascista per lo sport/ Bando choc a Rescaldina: “Necessaria per ricevere fondi e premi”

Il piccolo comune di Rescaldina, nel milanese, sta facendo parecchio discutere per la dichiarazione antifascista chiesta ad associazioni, enti e soggetti fisici che praticano sport e gestiscono squadre di ogni genere. A scoprire il bando, che peraltro è ancora presente immutato sul sito del comune che conta poco più di 14mila abitanti dopo un paio di giorni dall’inizio delle polemiche, è stato Luca Perotta, candidato sindaco del centrodestra che punta a vincere contro l’attuale coalizione di centrosinistra.

Il punto, purtroppo, è chiaro: a Rescaldina per ricevere fondi inerenti allo sport è necessario, prima, firmare una dichiarazione antifascista, allegata in PDF al bando di concorso. Allo stato attuale la questione riguarda, appunto, solo i fondi sportivi, ma secondo Perotta si tratta, in realtà, di un documento vincolante che verrà inserito, nel corso del 2024, in ognuno dei bandi che il Comune aprirà per qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico. “Un documento che tutte le associazioni e i partiti politici devono firmare a Rescaldina”, spiega Perotta, “dopo un’iniziativa che prevede una dichiarazione antifascista e antinazista per potere accedere all’utilizzo degli spazi pubblici. Quando amministreremo il Comune”, promette, “manterremo questa dichiarazione integrandola [affinché] venga ripudiato anche il comunismo che, come ha stabilito il Parlamento Europeo, si è macchiato di crimini anche peggiori”.

Cos’è la dichiarazione antifascista di Rescaldina

Insomma, stando alle parole di Perotta, per qualsiasi bando che il comune di Rescaldina aprirà, sarà necessario firmare la dichiarazione antifascista per accedere a fondi, premi e strutture pubbliche. Nel caso specifico, invece, è limitata al solo bando sportivo fine a “conferire un riconoscimento a favore di atleti e/o squadre di associazioni sportive che si siano contraddistinti per particolari risultati o gesta sportive nella stagione sportiva 2023/2024″.

Allegato al bando del Comune di Rescaldina, oltre che specificato tra i documenti da allegare alla domanda, anche la dichiarazione antifascista. Con questa l’atleta o l’associazione dichiara che “si riconosce nei princìpi e nelle forme della Costituzione italiana e ripudia il fascismo ed il nazismo; non professa e non fa propaganda di ideologie neofasciste e/o neonaziste; non persegue finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando e o usando violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà”. Non solo, perché nella dichiarazione antifascista di Rescaldina si deve anche dichiarare di non prendere parte a “manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista“. Il comune, dal conto suo, non ha ancora risposto alle critiche di Perotta, mentre il bando e la dichiarazione rimangono online.

