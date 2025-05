La dichiarazione dei redditi 2025 prevede una novità – non troppo recente – per i contribuenti che rientrano nella fascia reddituale superiore a 50.000€. Per loro la franchigia sulle detrazioni prevede una soglia massima di 260 €, oltre la quale si terrà conto delle somme eccedenti tale limite.

L’esempio di questo articolo fa riferimento a un contribuente che non si è visto riconoscere le detrazioni fiscali sugli interessi del mutuo al 19%, ma con un importo molto più basso. Il motivo è legato alla novità introdotta nel Decreto risalente all’anno 2023 (articolo 2 del D.L. numero 126).

Come cambia la dichiarazione dei redditi 2025 per fasce ISEE alte

I contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi 2025, rientrano in una fascia reddituale elevata (sopra i 50.000 €), vedranno ridursi la detrazione fiscale a 260 €, purché il beneficio sia regolarmente ammesso, come previsto nell’articolo numero 15, comma 3-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’articolo fa riferimento a ogni onere detraibile al 19%, ad eccezione delle spese sanitarie. Nel calcolo rientrano, ad esempio, anche i premi versati per le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali oppure le erogazioni liberali effettuate a favore dei partiti politici.

Attenzione, dunque, all’importo da considerare come “detrazione fiscale”. Di norma, occorre fare riferimento ai redditi che non superano i 120.000 €. Una volta oltrepassata la soglia massima, la detrazione va calcolata in proporzione tra l’importo di 240.000 €, il reddito complessivamente percepito e 120.000 €.

Attenzione alle novità in Bilancio

L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto cambiamenti significativi sulle detrazioni fiscali a sfavore di chi guadagna oltre 75.000€. Tuttavia, le modifiche in questione non si applicheranno in alcun modo alla detrazione vigente né alle imposte relative all’anno 2024.

I cambiamenti avranno quindi efficacia a partire dall’anno prossimo, quando si effettuerà la dichiarazione 730 nel 2026, riferita alle imposte del 2025.

