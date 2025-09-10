Dichiarazione dei redditi 2025 da dover inviare ancora per poco tempo: le ultime voci da inserire inerenti all'ambito scolastico.

Tra poco scadrà il tempo massimo per inviare la dichiarazione dei redditi del 2025, e ne approfittiamo per ricordare come i costi universitari e scolastici possano godere del beneficio fiscale previsto dalla normativa vigente.

É indispensabile compilare adeguatamente il 730 e specificare in maniera corretta le voci su cui calcolare le detrazioni. Vediamo nel caso specifico come scalare la spesa inerente all’istruzione scolastica, e il tetto massimo concesso dalla Legge.

La prima detrazione per l’istruzione – ad eccezione dell’Università – e inseribile nella dichiarazione dei redditi 2025 è pari al 19% di quanto speso, e va inserita con il codice 12 e compilando il rigo E8/E10 (vale sia gli istituti scolastici privati che per quelli pubblici).

Così come l’anno scorso, ance nel 2025 la soglia massima a ciascun studente è prevista a 800€, mentre dal 2026 in poi il tetto verrà innalzato a 1.000€.

Dichiarazione dei redditi 2025: scolastiche e universitarie

Tra le spese detraibili si tiene conto di tutto ciò che è attinente alla frequenza, tra cui: la tassa d’iscrizione, i corsi fuori dall’orario scolastico, il trasporto, la mensa, le gite e ulteriori tributi inerenti allo studio (ad eccezione degli acquisti dei libri e/o cancelleria).

Costi universitari

Mentre gli universitari possono detrarre le spese affrontate per la loro frequenza e iscrizione sempre compilando il modello 730 ma trascrivendo ogni voce con il codice 13 e al rigo E8/E10.

L’unica attenzione a cui porre è la differenza dell’istituto. Se è Statale il beneficio resta al 19% sul totale versato, diversamente occorrerà accertarsi degli importi massimi previsti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

A variare non è soltanto l’area di competenza, bensì anche il territorio. Ad esempio, la laurea in medicina al Sud e nelle Isole il limite è 2.900€, mentre in Centro Italia 3.100€ e al Nord è 3.900€. O ancora per il ramo tecnologico – scientifico la disposizione è la seguente: 2.600€, 2.900€ e in Settentrione ancora più alta, ovvero 3.700€.