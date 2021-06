Dichiarazione dei redditi precompilata: quando farla e come/ Tutte le info sul 730

Il 30 giugno prossimo è l’ultima data per presentare la dichiarazioni dei redditi precompilata. L’operazione, come ricordano i colleghi de Il Messaggero, è possibile già dallo scorso 10 maggio, e si avrà tempo quindi ancora 15 giorni per accettarla e presentarla. La dichiarazione dei redditi precompilata può essere accolta senza modifiche o apportando delle variazioni: “Attenzione – ricorda Il Messaggero – quindi, a controllare bene i dati della Precompilata”, aggiungendo che comunque tale modello non è obbligatorio visto che chi vuole può comunque dichiarare i propri redditi con le modalità ordinarie.

Cosa contiene la precompilata? L’agenzia delle entrate ha inserito tutti quei dati di solito utilizzato per le dichiarazioni, quindi i dati del Cud come il reddito da lavoro dipendente, ma anche di pensione, le ritenute irpef, le trattenute, i compensi da lavoro autonomo e via discorrendo. Spazio anche alle spese, escluse quelle non tracciabili pagabili in contanti, ad eccezione per gli acquisti medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie. Ci sono anche le spese veterinarie, universitarie, riguardanti l’asilo nido, ma anche la sezione per lavori di ristrutturazione, la detrazione dell’eventuale Bonus vacanze e molte altre voci.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA: ECCO TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Il Messaggero ricorda inoltre che “Non vengono inserite in dichiarazione le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti”, come ad esempio l’atto di acquisto di un fabbricato di cui non si conosce ancora la destinazione, oppure interessi passivi di un mutuo superiori a quelli dell’anno precedente. “Dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente”.

Qualora ci si accorge di un errore nella compilazione, si può procedere come segue: se lo sbaglio è stato fatto entro il 22 giugno, il 730 può essere annullato tramite il sito dell’agenzia, mentre se si va oltre quella data si potrà presentare al Caf un 730 integrativo o un modello Redditi correttivo/integrativo entro il 30 novembre. Ricordiamo che entro il 30 giugno bisognerà versare il saldo e il primo acconto.



