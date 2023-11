Dichiarazione infedele sanzioni/ Approvata la sanatoria in un’unica rata (16 novembre 2023)

La dichiarazione infedele prevede delle sanzioni piuttosto pesanti qualora venisse scoperta. Per evitare ulteriori problematiche, il Fisco italiano ha deciso di concedere un ravvedimento speciale provvedendo ad una sanatoria molto generosa.

Dopo lo stop alla tregua con il fisco, i contribuenti italiani hanno visto assoggettarsi una serie di multe provenienti dall’Agenzia delle Entrate, per non avere terminato gli oneri “di casa”. E proprio per evitare di complicare la situazione nei confronti dell’infedele dichiarazione, si include la cosiddetta “sanatoria”.

Dichiarazione infedele sanzioni: ravvedimento in una sola rata

Con la dichiarazione infedele e le sanzioni che potrebbero susseguirsi, è bene mettersi ai ripari. In questo caso, suggeriamo di sfruttare il ravvedimento speciale che consente allo stesso tempo di poter applicare una sanatoria specifica.

Stiamo parlando della possibilità di poter godere del beneficio di un’unica soluzione (sanatoria in una sola rata), con proroga al 20 dicembre (visto che il termine odierno è in scadenza a breve). Per coloro che sono stati vittime degli alluvioni in Emilia Romagna, il termine ultimo è divenuto il 10 dicembre (anziché il 20 novembre come da vecchio ordinamento).

Gli emendamenti sono stati oggetto di valutazione da parte della commissione delle finanze del Senato alla legge di conversione del decreto legge proroghe (dl 132/23). Oggi mercoledì 15 novembre, il mandato verrà spedito al relatore affinché si passi al voto di approvazione in aula.

Il tempo per il ravvedimento speciale e per la sanatoria è stato prorogato al 20 dicembre, aderendo – come già ribadito – in un’unica soluzione. Il nuovo emendamento farà riferimento al periodo di imposta relativo al 31 dicembre 2021 e periodi precedenti.

All’atto pratico, la proposta mira a sanare gli illeciti sulle dichiarazioni, versando un 18esimo del minimo edittale della multa, oltre agli interessi e all’imposta dovuta. Non sono previste delle modifiche, ma soltanto la riapertura dell’arco temporale per poter aderire all’adempimento.

Non viene posta eccezione per i siciliani che nel mese di luglio sono stati avvolti dagli incendi, e neppure dai lombardi che sempre a luglio hanno visto auto e abitazioni distruggersi a causa di forti trombe d’aria.











