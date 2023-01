Dichiarazione iva 2023/ Come presentarla e le scadenze: occhio alle sanzioni

Sapere anticipatamente modalità e come non sbagliare la dichiarazione IVA 2023, permetterà ai contribuenti italiani di evitare delle multe che potrebbero essere piuttosto salate. D’altronde, costose o economiche poco importa, in un periodo così delicato l’unica parola chiave è “risparmiare”.

Bonus psicologo 2023/ Attenzione al 31 gennaio, perché è una data essenziale

Tra le numerose scadenze fiscali del 2023, anche dichiarare l’IVA per il periodo di imposta del 2022, è un onere da rispettare obbligatoriamente. Ma bando alle ciance, vediamo le azioni necessarie da rispettare e quali sono le modalità di presentazione senza sbagliare.

Dichiarazione IVA 2023: a chi spetta presentarla?

La dichiarazione IVA del 2023 spetta a tutti i titolari – per appunto – di P.IVA. Inoltre, va presentata da tutti gli imprenditori che nel corso del 2022, hanno accumulato credito di imposta. Per essere più specifici ecco tutti i soggetti coinvolti nell’adempimento:

Libretto famiglia 2023/ Chi può lavorare con i voucher: tutte le attività ammesse

Chi determina l’IVA (accettata in detrazione), come ad esempio i produttori agricoli .

(accettata in detrazione), come ad esempio i . Chi effettua la liquidazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto trimestralmente .

dell’Imposta sul Valore Aggiunto . Individui che nel 2022 è stata effettuata una liquidazione coatta amministrativa oppure hanno dichiarato fallimento.

Per restare al passo con i tempi odierni, è indispensabile – ma per la presentazione obbligatorio – esser titolari di una identità digitale. Essa, servirà per presentare la pratica telematicamente, che potrà esser spedita da:

Titolare di P . IVA (diretto interessato);

di . (diretto interessato); Un intermediario abilitato ;

; Altri soggetti incaricati , mediante le Amministrazioni dello Stato;

, mediante le Amministrazioni dello Stato; Società che appartengono al Gruppo.

Dichiarazione IVA 2023: tutte le sanzioni

In fase di dichiarazione IVA del 2023, si potranno ricevere due tipologie di sanzioni, una inviata al contribuente per un ritardo, ed un’altra per aver omesso totalmente la pratica. Nel primo caso, se il documento venisse mandato dopo il due maggio, la multa applicabile varierebbe da 250€ a massimo 2.000€.

Dichiarazione precompilata partite IVA/ La riforma fiscale destinata al 50% dei contribuenti% dei contr

Quanto alla multa per dichiarazione IVA omessa, si può ricevere una penale che va dal 60% al 120% delle imposte non versate, se la dichiarazione è stata spedita entro il termine della dichiarazione del successivo anno.

Mentre, dal 120% al 240% delle imposte non versate se la dichiarazione fosse stata spedita oltre il termine di presentazione della Dichiarazione dell’anno successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA