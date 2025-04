Ultimo giorno per poter presentare la dichiarazione IVA 2025 in riferimento ai ricavi precedentemente registrati. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare le istruzioni e il software operativo per trasmettere quanto richiesto entro e non oltre domani, mercoledì 30 aprile.

Per chi lo necessita i modelli di base e ordinari sono disponibili anche nelle altre lingue. La consultazione del modello tradotto in tedesco è prevista sia per l’ordinario che per quello di base, in sloveno anch’esso sia di base che ordinario, mentre in inglese soltanto ordinario.

Autostrade traffico live, previsioni 1 maggio 2025/ Bollino rosso per il ponte: flussi intensi e divieti

Cosa cambia nella dichiarazione IVA del 2025

La dichiarazione IVA 2025 prevede però delle differenze e novità importanti. Il primo aspetto che cambia è il quadro VM, all’interno del quale andranno inseriti i pagamenti relativi alle immatricolazioni delle vetture provenienti da Città del Vaticano e da San Marino.

Dichiarazione precompilata 2025/ Invii più semplici per tutti: tutti i dati (30 aprile)

Poi nel quadro VO è stato introdotto il rigo VO18 dedicato alle associazioni di volontariato che hanno aderito al regime agevolato (forfettario).

Per i giovani imprenditori artigiani è stato introdotto il rigo VO27, mentre il quadro VW è destinato a quelle aziende che hanno spostato i crediti proveniente dalle cosiddette “società di comodo“.

Tra obblighi ed esoneri

Premesso che la dichiarazione IVA 2025 è obbligatoria per i titolari di P.IVA e nello specifico da chi svolge attività artistiche, professionali ma anche di impresa, l’Agenzia delle Entrate cita anche i soggetti che restano esclusi dall’adempimento fiscale.

Incentivi auto 2025/ Niente contributi statali, solo Regionali: l'elenco (30 aprile)

Tra gli esonerati troviamo le operazioni esenti dall’applicazione dell’IVA, il regime agevolato per chi ha aderito all’imprenditoria giovanile, gli addetti allo spettacolo con il regime ad HOC, i forfettari e le associazioni di volontari e promotori sociali che hanno aderito al regime speciale.

I soggetti possono trasmettere la dichiarazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto tramite un intermediario oppure autonomamente grazie ai portali telematici Fisconline o Entratel.

In fase di invio sarà il software dell’Ade ad indicare il modello idoneo al contribuente, che potrà essere ordinario oppure semplificato.

Coloro che dimenticheranno l’invio entro il 30 aprile, avranno altri 90 giorni di tempo per sanare la dimenticanza, con la consapevolezza di vedersi applicate le dovute sanzioni.