Dichiarazione IVA precompilata 2023/ Dove trovarla e imprese beneficiare

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la dichiarazione IVA precompilata del 2023. L’ente ha predisposto questo documento per favorire le complicazioni burocratiche, che come sappiamo nel nostro Bel Paese sono processi decisamente complessi.

Da ieri, mercoledì 15 febbraio 2023, è possibile integrare il modello per agevolare la procedura di invio. Di seguito, vediamo come accedervi (dove trovarlo), e quali sono i soggetti tenuti alla compilazione di quest’ultimo.

Dichiarazione iva precompilata 2023: parla il direttore dell’Agenzia

La dichiarazione dell’IVA precompilata del 2023, agevolerà liberi professionisti ed imprese, che sono già sottoposti a numerose burocrazie, ma almeno in questo caso potranno godere di una accelerazione di tempistiche previste.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha elogiato il nuovo servizio, sostenendo che:

“Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni“.

Il diretto dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che tale compilazione è disponibile a tutti i titolari di P.IVA, che hanno un’attività d’impresa, oppure un’attività artistica o ancora, di natura professionale.

La stima dell’agenzia fiscale, ammonta a 2,4 milioni di soggetti beneficiari. Tuttavia, non sono tutti i titolari di impresa a poter godere della dichiarazione iva precompilata 2023, infatti è stata aperta una pagina in cui vi sono i contribuenti esonerati da tale beneficio.

L’Agenzia spiega: “I soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio)”, nonché “i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi“.

Per poter trovare il modello, è sufficiente seguire questo percorso: accedere all’area riservata “fatture e corrispettivi“, poi entrare nella sezione “documenti IVA precompilati” e ancora, click su “Dichiarazione annuale IVA”.

