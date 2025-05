Dichiarazione precompilata e rottamazione delle cartelle sono i temi fiscali che impegnano il dibattito di questi giorni.

La precompilata è all’ordine del giorno perché è alle porte la stagione dichiarativa che porterà i contribuenti a liquidare e versare le imposte dovute per il 2024. Molti continueranno ad avvalersi dei professionisti per adempiere al dovere di liquidare le imposte, ma non mancheranno coloro che vorranno fare in proprio usufruendo della dichiarazione precompilata che da qualche anno non è più una novità. Ogni anno la precompilata viene arricchita della presenza di nuovi dati che nelle intenzioni dovrebbe agevolare la liquidazione delle imposte e l’Agenzia delle Entrate ne fa un cavallo di battaglia.

Le precompilate 2025 sono disponibili dal 30 aprile (utilizzando Spid, Cie, Cns o credenziali Entratel/Fisconline), dal 15 maggio sarà possibile modificare, integrare e inviare la dichiarazione. La precompilata può essere accettata, modificata, annullata o inviata online.

Non tutti sono perfettamente consci di cosa ci sia dietro la formazione della precompilata. Vi è senza dubbio lo sforzo della macchina dell’Agenzia delle Entrate. Preponderante però è lo sforzo, anche economico, delle aziende e quello dei loro consulenti. La formazione della precompilata, infatti, richiede alle aziende e ai professionisti di mettere in campo un impegno non banale che si sovrappone alle attività quotidiane trasformando le attività amministrative in un susseguirsi di adempienti che finisce per incidere sui costi delle aziende.

Quale sia in concreto il vantaggio non è stato ancora misurato, basti guardare le faq che affollano i diversi siti specializzati Finita la stagione dichiarativa sarebbe interessante avere i dati di coloro i quali accettano senza modifiche la precompilata.

La riproposizione della rottamazione è l’altro argomento di attualità. Da sempre attaccata da chi la considera un condono, sta finendo per diventare quasi indifendibile.

Senza dubbio le prime versioni della rottamazione hanno assolto alla funzione di consentire a chi era rimasto indietro, più o meno volontariamente, nel pagamento delle imposte di potersi rimettere in carreggiata e riprendere la normalità. Il susseguirsi delle riaperture della rottamazione, pur se accomunate dalla volontà di offrire una nuova chance a chi è rimasto indietro, ha fatto perdere di slancio all’istituto. Il sovrapporsi di rottamazioni, modifiche alle rateizzazioni, ecc. danno sempre più voce a coloro che mettono in dubbio la capacitò/volontà di liquidare e versare spontaneamente e tempestivamente le imposte.

Oggi forse una nuova riapertura della rottamazione rischia di prestare il fianco ai detrattori di sempre. Occorre, quindi, che la riapertura sia accompagnata da una rivisitazione del provvedimento che forse non può più essere semplicemente una riapertura. Il nuovo provvedimento potrebbe passare per una rivisitazione del ravvedimento operoso per favorire l’adempimento spontaneo quale strumento ordinario. Proseguire nella riapertura della rottamazione senza mezzi termini corre il rischio di attribuire allo strumento il carattere dell’ordinarietà inducendo, come effetto collaterale, ad adempiere all’obbligazione tributaria solo se si è oggetto di riscossione coattiva.

Precompilata e rottamazione, dunque, hanno bisogno di un tagliando che ne esalti le finalità iniziali svilite dall’ordinarietà che sta finendo per essere il carattere dominante. Il tagliando è sempre più necessario anche perché i due istituti stanno diventando strumento di lotta politica tra i fautori della riapertura della rottamazione, che si iscrivono al partito delle imprese, e i fautori della precompilata oltre ogni limite affinché la liquidazione delle imposte sia sempre meno onerosa per chi può utilizzarla.

