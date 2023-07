Dichiarazione precompilata infermieri 2023/ L’Agenzia delle Entrate stabilisce nuove regole (17 luglio)

Secondo l’ultimo annuncio da parte dell’Agenzia delle Entrate gli infermieri e sanitari che sono iscritti agli albi dovranno fornire tutte le informazioni riguardanti i dati sanitari in loro possesso ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il modello 730/2023. Ecco cosa è stato stabilito.

Dichiarazione precompilata infermieri 2023: una particolare attenzione per gli infermieri pediatrici

Così come annunciato anche dall’Agenzia delle Entrate sono entrate in vigore nuove disposizioni che impongono a infermieri e a operatori del personale sanitario di inviare i propri dati sanitari per la compilazione del nuovo modello precompilato 730/2023.

Le disposizioni valgono per tutti coloro che sono iscritti ad un albo professionale. Il provvedimento è utile a stabilire quali tipologie di prestazioni sanitarie e relative spese dovranno essere segnalate al sistema Tessera Sanitaria per una più corretta elaborazione dei dati attraverso il modello 730 precompilato che è entrato in vigore già a partire dal 2021.

Sarà però anche possibile esprimere il dissenso alla comunicazione per quei soggetti che intendono astenersi. In particolare si richiedere la trasmissione di detti dati dap parte degli infermieri pediatrici iscritti ad un albo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica le diverse tipologie di spese sanitarie che dovranno essere segnalate al sistema Tessera Sanitaria. Tra queste rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci omeopatici, dispositivi medici con marcatura CE, servizi sanitari erogati dalle farmacie e molti altri.

Tutti coloro che indicheranno all’interno del modello 730 tutte le spese sanitarie, potranno ottenere particolari agevolazioni se queste spese sono state effettuate ai fini medici.

Tutti color invece che non intendono inserire questi dati, potranno esercitare il diritto al dissenso. I dati sanitari potranno comunque essere indicati correttamente all’interno del modello 730 e essere usati ai fini previdenziali e fiscali.











