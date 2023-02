Dichiarazione redditi irregolare/ Nuovi codici tributo per pagare “parzialmente”

Capita a molti più contribuenti di quanto ci immaginiamo, di fornire una dichiarazione dei redditi irregolare. L’Agenzia delle Entrate a tal proposito, ha integrato 45 codici tributo in modo tale da consentire ai pagatori, di erogare un credito parziale, agevolando così i loro errori.

I codici nello specifico, fanno riferimento ai bonus e ai crediti di imposta destinati alle imprese, i quali sono i maggiori “colpevoli” di irregolarità. Tali codici tributo possono essere sfruttati in alternativa al modello precompilato e cumulativo, che viene consegnato insieme all’avviso bonario.

Dichiarazione dei redditi irregolare: come funziona il pagamento parziale

I casi in cui la dichiarazione dei redditi risulta irregolare, sono sempre più alti. Ecco perché, l’Agenzia delle Entrate – almeno laddove possibile – ha stabilito di introdurre nuovi codici tributi, che consentono al contribuente in debito, di poter pagare almeno inizialmente, in modo parziale piuttosto che una soluzione completa.

Come stavamo accennando in precedenza, la soluzione è quella di ricorrere ad un nuovo Modello F24, che andrà compilato nuovamente da zero, ma soltanto se i destinatari avranno usufruito del “pagamento parziale“, piuttosto che un pagamento totale.

L’Agenzia delle Entrate, tiene a sottolineare che la risoluzione numero 9/E, evidenzia tutti quei codici tributo appena nati, ma che risultano corrispondenti a quelli già presenti, che vengono usati come “versamento spontaneo“.

Dando priorità al pagamento parziale, è necessario predisporre un modello F24, dove i codici tributo già istituiti, vengano esposti nella sezione “erario“, e le somme corrispondenti presenti nella parte “Importi a debito versati“.

Non va dimenticato di riportare il codice atto, insieme all’anno di riferimento (il cui formato dev’essere redatto esattamente come “AAAA”, entrambi da riportare nella stessa comunicazione. Questa è la soluzione per far fronte al danno in caso di dichiarazione dei redditi irregolare.

Ribadiamo sempre, che i nuovi codici tributo sono destinati alle imprese, e sono inerenti a bonus e crediti di imposta.











