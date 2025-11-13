La dichiarazione delle spese mediche prevede una nuova scadenza, migliorando il sistema interno.

La dichiarazione delle spese mediche (incluse quelle veterinarie e sanitarie), in riferimento all’anno fiscale scorso (2025), devono essere trasmesse prima del 31 gennaio esclusivamente online.

I dati saranno inoltrati al sistema dell’Agenzia delle Entrate e a sua volta verrà trasmesso al Sistema associato alle Tessere Sanitarie italiana. Con il decreto appena aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato reso strutturale il calendario in modo da seguirlo alla lettera.

Come cambia la dichiarazione sulle spese sanitarie

Per poter inviare la dichiarazione inerente alle spese mediche sostenute quest’anno, 2025, bisognerà attenersi alla nuova scadenza dell’invio, fissandola al 31 gennaio prossimo (2026).

L’inoltro del documento reddituale dev’essere rispettato dalle persone fisiche che hanno sostenuto i costi inerenti all’ambito sanitario.

Tutti i trattamenti possono includere le cliniche private, medici, strutture convenzionate, parafarmacie, farmacie e odontoiatri.

Le prestazioni sanitarie andranno elaborare all’interno del sistema TS, includendo anche le sedute di fisioterapia, dell’ottico, psicoterapia e analisi di varia natura.

Naturalmente questa nuova gestione ha una doppia finalità, sia ridurre la quantità di invii e accurare i flussi informatici.

Dichiarazione semplificata

Questo nuovo modello di invio consentirà l’invio di una dichiarazione più semplice, contenente i dati e le informazioni complete così da poterle trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

L’Ade potrà avere una visione aggiornata delle precompilate, così da evitare numerose rettifiche o variazioni da dover correggere in un secondo momento.

Quest’aggiornamento non fa variare le modalità per poter attuare le detrazioni fiscali inerenti al sistema sanitario, però è in grado di garantire una maggior velocità e trasparenza.

Informazioni telematiche

I professionisti potranno consultare ogni informazione riguardo alle “spese sanitarie” direttamente nella precompilata, con dati comprovati e già verificati. Lo stesso potrà verificarlo l’Agenzia delle Entrate grazie al sistema potenziato.

Questo accertamento fiscale garantirà all’Amministrazione di avere un riscontro migliore e oggettivo, evitando la maggior parte delle contestazioni che potrebbero arrivare in qualunque motivo.