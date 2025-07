I contribuenti che invieranno una dichiarazione di successione nel 2025, ora potranno farlo in maniera più semplice e veloce.

I contribuenti che devono inviare la dichiarazione di successione 2025 potranno farlo in maniera più semplice. Infatti il sistema dell’Ade conteggerà autonomamente l’imposta da dover versare al fisco.

In breve, a partire da ieri, mercoledì 16 luglio, il portale dell’Ade ha aggiornato parte del suo sistema, integrando il calcolo automatico e previsto la successione. Ora il conteggio uscirà direttamente all’interno del quadro EF.

Dichiarazione successione 2025 più semplice

L’Agenzia delle Entrate ha reso più semplice l’invio della dichiarazione di successione al 2025, prevedendo automaticamente il pagamento della tassa (non è più necessario ricorrere a dei conteggi manuali).

Il file riepilogativo mostrerà la spesa e altri dettagli che potranno essere visionati meglio (sarebbe meglio stampare il documento) e in modo più approfondito.

La novità è stata integrata dopo che il Fisco ha previsto l’autoliquidazione, ma soltanto per le pratiche trasmette dal 1° gennaio di quest’anno. Per le precedenti infatti, il sistema non conteggerà autonomamente la somma da onorare ma la responsabilità ricadrà sugli enti territoriali (com’è sempre stato).

Come inviare correttamente la successione

Nonostante la novità introdotta, l’iter per inoltrare la domanda di successione resta invariato. Infatti gli ereditieri (o chi fa per loro le veci), possono trasmettere la pratica online e in modo semplice e veloce (attenzione a rispettare i termini, ovvero entro un anno dalla morte del proprio caro).

Grazie al recente servizio “precompilato” è possibile osservare una trascrizione automatica dei dati, così da ridurre gli errori e approfittare della semplicità a disposizione di ogni contribuente.

Si ricorda sempre l’accesso tramite metodo autenticato, ovvero con la carta d’identità elettronica (CIED), oppure con lo SPID.

A quel punto l’utente correttamente loggato potrà visionare i dati – ed eventualmente correggerli – relativamente alla proprietà ereditate (terreni, prefabbricati o unità immobiliari).

Per sbloccare eventuali somme di denaro (ad esempio presso una o più banche dove il defunto teneva il proprio capitale), sarà necessario scaricare dal portale Ade l’attestazione (che verrà rilasciata dopo un po’ di tempo, solitamente entro un mese).