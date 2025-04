Dire addio alla carta igienica può essere un modo per risparmiare anche fino a 2000 euro l’anno. Ecco qual è la giusta alternativa.

In questi ultimi anni, numerosi studiosi hanno parlato dell’utilizzo della carta igienica in Europa e nel mondo, svelando anche la presenza di alcune controindicazioni che vanno ad incidere sulla nostra salute intima. Proprio perché essa viene spesso messa a contatto con le parti intime, c’è sempre la possibilità che causi irritazione o infezioni. La prima cosa che si può fare è acquistare una carta igienica più morbida, mentre la seconda è acquistarla senza additivi, fragranze o coloranti, dato che questi potrebbero facilitare delle eventuali irritazioni intime senza che ne si venga a conoscenza. I medici suggeriscono quindi di utilizzare prodotti ipoallergenici e privi di sostanze chimiche come profumi o additivi.

Trump: "L'Europa continui a comprare armi americane"/ In gioco 8 miliardi per mantenere il predominio USA

In realtà, alla carta igienica si può facilmente rinunciare, sia per una questione fisica che economica. Non tutti sanno infatti che non acquistandola per un anno intero si può risparmiare fino a 2000 euro. Esistono tra l’altro molte alternative da utilizzare nella quotidianità.

Perché la carta igienica causa rincari e crolli economici

Tra le spese quotidiane e domestiche, continuano ad aumentare i prezzi dei beni e dei servizi. Viviamo quindi in un contesto molto difficile e instabile, soprattutto perché migliaia di famiglie italiane non riescono ad arrivare a fine mese. La youtuber americana Amber Allen ha quindi proposto un metodo alternativo che ci permette di risparmiare 2000 euro all’anno, evitando così il consumo della carta igienica, il cui prezzo è aumentato per via dell’inflazione.

Dazi USA nel 2022 superiori contro Italia, UK, Francia/ Continuità Biden-Trump e il nodo del debito pubblico

Da mesi c’è d’altronde carenza di materie prime e la carta è uno settori più colpiti, soprattutto a causa dei ritardi nella produzione e nelle catene di approvvigionamento. Ad esempio, nei territori francesi, c’è molta difficoltà tra i distributori e si cerca di puntare molto sui prezzi dei rotoli di carta igienica, soprattutto quelli utilizzati a scopo domestico. Pare inoltre che i costi di produzione siano aumentati di più di 30 punti percentuali, non solo sui pezzi di rotoli di carta ma anche su quelli delle salviette, dei dischetti di cotone e degli assorbenti.

Dazi Trump: quali Stati colpiti/ Tariffe 20% UE, 34% Cina, niente Russia. Von der Leyen risponde (a parole)

Come risparmiare sulla carta igienica: le alternative segrete

La carta igienica viene quindi utilizzata ogni giorno, e questo comporta una gestione di costi che vanno ad influenzare spesso il budget familiare. In realtà, sembra essere possibile evitare il loro consumo e arrivare quindi a risparmiare tantissimo ogni anno. La youtuber ha infatti proposto di sostituire la carta igienica con le salviettine in tessuto, che hanno un costo molto più basso. Un’altra soluzione sarebbe inoltre quella di usare degli abiti vecchi, anche se in questo caso i costi andrebbero ad aumentare per via dei continui lavaggi degli indumenti sporchi.

In alternativa, si potrebbero anche acquistare degli asciugamani, utilizzarli, lasciarli in ammollo nei secchi di acqua e lavarli dopo 2-3 giorni. In questo modo si risparmierebbero circa 2000 euro l’anno, e si avrebbe anche un impatto minore sull’ambiente. Si tratterebbe d’altronde di una soluzione originale ma anche super economica, dato che i costi quotidiani sono diventati spesso difficili da sostenere.