Dick Cheney chi è? Storia vera di “Vice, l’uomo nell’ombra”/ Dalla lotta contro l’alcolismo alla Casa Bianca

Storia nel film “Vice – L’uomo nell’ombra” basato sulla vita di Dick Cheney

Dick Cheney, chi è il protagonista del film “Vice – L’uomo nell’ombra” diretto da Adam McKay. Candidato a sei Golden Globes, il film diretto dal regista di Filadelfia racconta la storia di Dick Cheney, vicepresidente dal 2001 al 2009 sotto la presidenza di George W. Bush. Ad interpretarlo nel film è l’attore Christian Bale. Il film comincia con una breve introduzione: “questa è una storia vera. Per quanto possa esserlo, considerando che Dick Cheney è riconosciuto come una delle persone più riservate della storia. Ma abbiamo fatto del nostro meglio, cazzo!” anticipando al telespettatore un pezzo della storia. Per interpretarlo al meglio Christian Bale ha messo su 20 chili: “sono un attore, il mio corpo e la mia mente sono dei contenitori che posso riempire permettendomi di esplorare la vita di altre persone”.

La pellicola racconta la storia di un uomo che con le sue scelte ha cambiato la storia moderna dell’America e del resto del mondo. Cheney, infatti, ha avuto una brillante carriera politica: prima assistente dell’allora Segretario alla Difesa Donald Rumsfeld, poi diventa Capo dello Staff della Casa Bianca sotto l’amministrazione di Gerald Ford e, dopo cinque mandati nel Congresso, è il Segretario alla Difesa per George W. Bush.

Chi è Dick Cheney? la sua storia

La storia di Dick Cheney ha segnato quella degli Stati Uniti d’America. Nel momento più alto della sua carriera, Dick è diventato vicepresidente degli Stati Uniti per due mandati, dal 2001 al 2008, sotto la presidenza di George W. Bush. Per arrivarci però ne ha fatta tanta di strada: a soli vent’anni lotta contro il vizio dell’alcool che vince grazie al supporto e all’affetto della moglie Lynne. Nel 1969 entra come stagista alla Casa Bianca durante il mandato di Nixon. Lavora a stretto contatto con Donald Rumsfeld, il consulente economico di Nixon, assimilando così concetti importantissimi.

La bravura di Dick è tale che, dopo il mandato di Nixox travolto dallo scandalo Watergate, Cheney viene incaricato a Capo di gabinetto della Casa Bianca per il presidente Gerald Ford. Dal 1993 al 2001, gli anni di Bill Clinton Presidente degli Stati Uniti d’America, Cheney lascia la carriera politica per dedicarsi alle attività commerciali. Lavora come amministratore delegato presso la Halliburton, una compagnia petrolifera. Successivamente rientra in politica sollecitato da George W. Bush diventando il vicepresidente degli Stati Uniti d’America per ben due mandati. La sua figura acquista un valore decisivo dopo gli attentati dell’11 Settembre quando convince il Presidente a dichiarare guerra a Bin Laden e poi all’Irak di Saddam.



