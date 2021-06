Dick & Jane Operazione Furto/ Video, su Rai 3 il film con Jim Carrey (5 giugno)

Dick & Jane – Operazione Furto andrà in onda oggi, 5 giugno, a partire dalle ore 16:35 nel pomeriggio, sul canale Rai 3. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2005 e che appartiene al genere commedia. Il regista di questo film è Dean Parisot mentre la sceneggiatura è stata curata da Judd Apatow e da Nicholas Stoller. All’interno del cast del film sono presenti attori di calibro internazionale come Jim Carrey, Tea Leoni, Richard Jenkins, Alec Baldwin e John Michael Higgins. Il montaggio di questo film è stato curato da Don Zimmerman mentre la colonna sonora è stata creata dal compositore Theodore Shapiro. Il film è un mix straordinario

Dick & Jane Operazione Furto, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Dick & Jane Operazione Furto. Dick Harper e sua moglie Jane sembrano star attraversando un buon periodo della propria vita. Difatti, questi due si amano e riescono ad avere una buona intesa. Inoltre, Dick è stato appena promosso vicepresidente dell’imponente per la quale lavora. Tuttavia, l’imprevisto è dietro l’angolo. Perché? Perché la società per la quale lavora Dick fallisce, lasciando i coniugi in bancarotta. I due subiscono quindi una rovinosa caduta e sono costretti a lasciare andare i numerosi agi che avevano. Dick però non si arrende e decide quindi di voler ritornare alla vita di un tempo. Per questa ragione, compie alcune rapine e a poco a poco acquisisce il tenore di vita che aveva un tempo.

Tuttavia, Dick si accorge che sta rubando alle persone sbagliate. Decide quindi insieme a sua moglie di mettere a segno un colpo milionario, che aiuterà non solo lui ma anche tutti i dipendenti dell’azienda per la quale lavorava. La vittima, se così si può chiamare, in questo caso, è McCallister il magnate che gestiva la società per la quale lavorava. Con il suo ingegno e la complicità conquistata nel corso degli anni, la coppia riuscirà a fare una rapina con i fiocchi anche se l’imprevisto risulta essere sempre dietro l’angolo.

Video, il trailer del film “Dick & Jane Operazione Furto”

