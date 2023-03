Dick Van Dyke si schianta con auto su cancello/ Attore ha lievi ferite dopo incidente

Dick Van Dyke, attore di 97 anni, questa mattina si è schiantato con la sua auto contro un cancello a Malibu, in California. La Lexus, come ricostruito dalla Bbc sulla base di alcune informazioni fornite dalla Polizia, è andata distrutta, mentre la stella di Hollywood ha riportato soltanto delle “lievi ferite”. L’incidente sarebbe avvenuto poiché il conducente avrebbe perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto scivoloso per le recenti piogge.

Gli agenti hanno sottoposto l’anziano ai test per alcool e droga, che sono risultati negativi. In virtù di quanto accaduto, però, hanno presentato la documentazione al Dipartimento dei veicoli a motore locale affinché all’uomo venga fatto ripetere l’esame di guida per la conferma della patente, a causa del suo stato di quasi centenario. L’obiettivo è quello di comprendere se sia ancora in possesso delle facoltà tali da mettersi alla guida senza diventare un pericolo per se stesso e per gli altri. Non è, infatti, la prima volta che si rende protagonista di incidenti.

Dick Van Dyke si schianta con auto su cancello: non è il primo incidente

Dick Van Dyke, che nelle scorse ore si è schiantato con la sua auto su un cancello, aveva fatto parlare di sé per un incidente già nel 2013, quando era stato salvato da una vettura in fiamme sull’autostrada della California. Anche in quel caso non aveva fortunatamente riportato ferite gravi. Nei giorni successivi aveva ironicamente pubblicato su Twitter una foto dei resti del veicolo bruciato con la didascalia: “Usato Jag in vendita, davvero economico!“.

Nel 2010, invece, in un’intervista con Craig Ferguson, l’allora 84enne aveva raccontato di essersi addormentato sulla sua tavola da surf e di essere andato alla deriva in mare. Un incidente che sarebbe potuto essere una scena tagliata da uno dei suoi film, ovvero “Mary Poppins: Beach Vacation”. In quella occasione rivelò che un gruppo di simpatiche focene lo aveva aiutato a spingere la sua tavola più vicino alla riva.

