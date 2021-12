Didi Balboni scartata a The Voice Senior/ L’ex valletta di Mike Bongiorno non piace…

“Ho 73 anni, abito al centro di Ferrara e faccio la cantante anche se ultimamente no.” Si presenta così Didi Balboni a The Voice Senior. La cantante, stella nei primi anni ’60, ha deciso di rimettersi in gioco sul palco di Rai 2 ma, prima, ricorda quello che è stato il suo percorso nella musica e sul piccolo schermo. “Da bambina cantavo per la strada, in giro. Per me era un bel gioco poi è diventato un mestiere. Quando avevo 15 anni ho fatto la mia prima apparizione televisiva. Lì ho cantato una canzone che è stata in classifica due-tre mesi. Ho fatto tutte canzoncine per ragazzi giovanissimi, dopo tutte queste esperienze incontro Mike Bongiorno e divento la sua valletta. Ero conosciuta un po’ da tutti, la gente mi fermava per strada, ho fatto tante serate… Ormai ero dentro un frullatore e ho deciso di tornare al mio paese e così mi sono tagliata le gambe. The Voice è l’occasione per mostrare che ci sono ancora, che esisto.” Si presenta allora sul palco con la canzone “Il tempo di morire”, di Lucio Battisti, ma nessuno dei giudici si gira per lei.

The Voice Senior 2021, 5a puntata/ Diretta: Clementino a Orietta "pure tu sei fujuta"

LEGGI ANCHE:

The Voice Senior 2021, pagelle 4a puntata/ Show di Arthur e Angelo. Sorpresa Fabrizio FierroTHE VOICE SENIOR 2021, 4A PUNTATA/ Diretta: Arthur incanta tutti e sceglie Clementino

© RIPRODUZIONE RISERVATA