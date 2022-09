Didier, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Da Lugano…

Didier, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne?

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuova stagione e nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo un’estate trascorsa con gli amici come Ida Platano e la famiglia, nella prima puntata della nuova stagione del dating show di canale 5 in onda oggi, alle 14.45, si accomoda al centro dello studio per il primo incontro speciale. Dopo le cocenti delusioni ricevute nella scorsa stagione che si è conclusa senza amore, Gemma spera di trovare il principe azzurro nella stagione che prende ufficialmente il via oggi.

Di fronte a Gemma, nella puntata di Uomini e Donne odierna, si accomoda così Didier, ma chi è il nuovo cavaliere del trono over, pronto a conquistare il cuore della dama di Torino? Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” sappiamo solo che Didier arriva da Lugano. Per scoprire, però, l’età e la professione, dobbiamo aspettare l’inizio della puntata.

Colpo di fulmine tra Gemma Galgani e Didier?

Didier, dopo aver seguito Gemma Galgani in tv durante le precedenti edizioni del trono over di Uomini e Donne, è pronto a conoscere e conquistare il cuore di Gemma Galgani. Tra Gemma e Didier, dunque, scoppierà subito la scintilla? Dalle prime anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” sappiamo che Gemma accoglierà con entusiasmo Didier annunciando di voler conoscere.

Per Gemma e Didier, dunque, si prospetta l’inizio di una conoscenza con la prima uscita insieme. Il nuovo cavaliere del trono over giunto a Roma da Lugano, riuscirà a far capitolare la dama di Torino? Lo scopriremo nel corso della stagione.

