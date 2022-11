Die hard duri a morire/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Die hard duri a morire, film di Italia 1 diretto da John Mc Tiernam

Die hard duri a morire è un perfetto connubio tra azione, avventura, poliziesco e thriller, il film del 1995 va in onda su Italia 1 oggi, 4 novembre, a partire dalle 23,50. La pellicola rappresenta il terzo capitolo di una saga iniziata con Trappola di cristallo-58 minuti per morire. La regia è di John Mc Tiernam, gli interpreti sono: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, Grahame Green e Colleen Camp. Bruce Willis e Samuel L. Jackson hanno già recitato insieme nei film di Quentin Tarantino Pulp fiction e in Palle in canna.

Il film Die hard duri a morire fu girato totalmente a New York tra il Bronx, Brooklyn e Manhattan. Il film è uscito nelle sale americane il 19 maggio del 1995 mentre in Italia è stato proiettato in anteprima a Ostia il 19 agosto dello stesso anno per poi uscire in tutto il paese il 27 ottobre. Al box office l’opera ha ottenuto circa 366 milioni di dollari, il maggior incasso di quell’anno davanti anche al successo della Pixar Toy Story il mondo dei giocattoli.

Die hard duri a morire, la trama del film

La vicenda di Die hard duri a morire narra di un investigatore privato di New York, Mc Clane, che viene richiamato urgentemente in servizio perché un pazzo criminale ha provocato in pieno centro un disastro, infatti, ha fatto saltare in aria un grande magazzino e in seguito, avvisata la polizia, ha chiesto proprio di lui.

Il criminale esige che le sue richieste vengano espletate interamente, altrimenti provocherà altri disastri e morti, tra le prime istruzioni, il pazzo esige che Mc Clane si vesta con solo le mutande e giri per le strade di Harlem con un cartello a forma di sandwich che riporti delle scritte che denigrino le persone di colore. Il detective, poco prima di essere linciato da un gruppo di ragazzini afroamericani, viene salvato da un negoziante di nome Zeus provocando la rabbia del folle criminale, il quale ordina ad entrambi di recarsi presso il telefono di una fermata della metro, altrimenti farà esplodere una bomba da lui posizionata in un vagone.

Gli agenti federali intanto scoprono che il criminale è il fratello di un pregiudicato che Mc Clane uccise 7 anni prima, per cui l’intento dello squilibrato è quello di vendicarsi a tutti i costi. In seguito al piazzamento di una bomba in una scuola, l’investigatore comprende di dover agire al più presto e grazie all’aiuto di Zeus riesce ad impedire il peggio e uccide il folle criminale.











