Die Hard – Duri a morire/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis e Samuel Lee Jackson

Die Hard – Duri a morire va in onda oggi, 10 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Rete 4. La pellicola americana è stata prodotta nel 1995 dalle case Cinergi Pictures e 20th Century Fox, un vero blockbsuter di successo internazionale nel quale puntare tutto su una trama coinvolgente, un cast all’altezza, un’avventura poliziesca ricca di colpi di scena e tanta action. Un film, per dirla in parole povere, nel quale il protagonista assoluto è lo stunt-man e in ‘Cinergi Pictures, 20th Century Fox’ di stunt-man ne vennero impiegati a dozzine per l’altissimo numero di scene d’azione e inseguimenti stradali. Regista del film John McTiernan, un cineasta forse poco premiato, ma che ha avuto il merito di centrare l’obiettivo sin dall’esordio con ‘Nomads’, seguito da ‘Predator’, entrambi thriller sul filo dell’horror e della fantascienza, il suo settore.

Non a caso John McTiernan decreterà il suo successo personale con ‘Caccia a Ottobre Rosso (The Hunt for Red October)’, una spy story sottomarina nella quale si esalta il carisma del protagonista, Sean Connery, per poi incamerare successi a ripetizione sino all’ultimo film da lui diretto, ‘Basic’, con John Travolta ancora una volta impiegato in una trama poliziesca. Nel cast di ‘Die Hard – Duri a morire’, la coppia Bruce Willis e Samuel Lee Jackson è protagonista non convenzionale della parte dei ‘buoni’, poliziotti senza troppi scrupoli, una coppia che ha funzionato per il contrasto di due attori apparentemente diversi tra loro, in realtà simili nell’essere attori d’azione ma con quella punta di cinismo che ha il potere di concedere respiro, e qualche risata, durante le scene più concitate.

Assieme a questa coppia un attore di grandissima caratura, il britannico Jeremy Irons, premio Nobel con il film thriller (il suo genere ideale) ‘Il mistero Von Bulow’, ma grandissimo interprete in una delle pellicole più oscure e intriganti, anche malata per certi aspetti, di David Cronenberg, ‘Inseparabili’, film nel quale interpreta una doppia parte , quella dei due gemelli ginecologi Beverly e Elliot Mantle.

Die Hard – Duri a morire, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Die Hard – Duri a morire. Improvvisa arriva una telefonata: sono appena esplosi, nel centro di New York, i Grandi magazzini Bonwits e la polizia è in agitazione per organizzare gli interventi sanitari e soccorrere i feriti, gestire i vigili del fuoco, cercare indizi e prove che portino luce su questo attentato. Il pazzo manipolatore della situazione è un fantomatico Mr.Simon che detta le regole per evitare altri attentati o omicidi di massa: il poliziotto John McClane, sospeso tempo prima dal servizio, dovrà provocare il popolo afro-americano girando per il quartiere di Harlem con un cartello ricco di insulti razziali, una vendetta oramai poco celata. Chi è Simon e perché ce l’ha con John McClane? Il poliziotto rientra in servizio, ma poco alla volta, le spietate regole di questo gioco diverranno gli indizi per dare un termine a questa crudele caccia all’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA