Die Hard - Un buon giorno per morire è il quinto e ultimo capitolo della serie, con un Bruce Willis ancora in forma smagliante
Die Hard – Un buon giorno per morire, diretto da John Moore
Die Hard – Un buon giorno per morire è un film del 2013, diretto da John Moore, conosciuto per Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, con Gene Hackman. La pellicola va in onda giovedì 27 novembre 2025, in prima serata alle 21.20, su Italia 1. Si tratta del quinto e ultimo capitolo dell’iconica saga con protagonista Bruce Willis, in cui l’attore hollywoodiano torna nei panni del poliziotto John McClane.
La serie partì con il primo capitolo, dal titolo Trappola di cristallo, nel 1988. Il film è stato distribuito in Italia dalla 20th Century Fox. Il cast, oltre a Willis, è composto da Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead, Cole Hauser, Radivoje Bukvic, Julia Snigir, Sergej Kolesnikov e Amaury Nolasco.
La trama del film Die Hard – Un buon giorno per morire: sventare un incidente nucleare e salvare il figlio Jack in Russia
In Die Hard – Un buon giorno per morire l’avventura di John McClane parte dalla Russia, dove il poliziotto interpretato da Bruce Willis deve liberare il figlio tenuto prigioniero e accusato di omicidio. Dietro l’arresto del figlio Jack, agente della CIA, c’è invece un intricato piano criminale. Padre e figlio che non si parlano da molto tempo, si ritrovano così a dover fare i conti con le autorità locali e con la malavita russa.
Jack scappa dal carcere insieme a Yuri Komarov e con John si dirigono al quartier generale della CIA, per sventare una grande minaccia internazionale. I tre tentano di recuperare le prove necessarie ad incolpare l’oligarca russo responsabile della detenzione dello stesso Yuri, ma vengono traditi da Irina, figlia di Yuri. Jack e John McClane iniziano così una lotta contro i mercenari sovietici, e proseguono nelle indagini volte a salvare Yuri e a recuperare le prove.
Giungono così alla città di Pripyat, dove avvenne l’incidente di Chernobyl, e ritrovano qui un deposito di uranio arricchito. Qui però si rivela il reale disegno di Irina e Yuri, e i McClane sono chiamati nuovamente a reagire per salvarsi ed evitare un incidente nucleare. Ottenuta la vittoria, padre e figlio fanno ritorno in America.