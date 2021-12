Die Hard Un buon giorno per morire/ Su Italia 1 Bruce Willis chiude la saga

“Die Hard Un buon giorno per morire” è il film che il canale televisivo Italia 1 ha in programmazione per oggi, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 21,20.

Il film è stato realizzato nel 2012, è di genere thriller ed è la quinta pellicola della famosa saga con John McClane, il poliziotto personaggio centrale delle storie interpretato dal grande attore e produttore statunitense Bruce Willis. A completare il cast ci sono Cole Hauser, Jai Courtney, Amaury Nolasco, Sebastian Koch e Radivoje Bukvić. Marco Beltrami è il compositore che ha firmato la colonna sonora.

Sua maestà viene da Las Vegas/ Su Rete 4 il film con John Goodman

Die Hard Un buon giorno per morire, la trama: quando un figlio si riavvicina

Leggiamo la trama di Die Hard Un buon giorno per morire. Il poliziotto newyorkese John McClane decide di intraprendere il viaggio che spera lo riavvicinerà al figlio trasferitosi in Russia e che non vede da anni. Il ragazzo, Jack, è ora in prigione e prima di poterlo rivedere il padre dovrà fare in modo di liberarlo. Inizia così ad indagare e scopre che l’arresto di Jack è l’atto finale di un lavoro sotto copertura che il ragazzo portava avanti in quanto agente della CIA per contrastare la salita al potere di un pericoloso oligarca, le cui intenzioni una volta al comando sarebbero state quelle di iniziare una guerra senza precedenti contro gli Stati Uniti d’America.

Due cuori e un tesoro/ Su Rai 2 il film con Kim Shaw e Tom Arnold

John riesce a far scappare il figlio durante il processo a suo carico, approfittando di un’improvvisa esplosione che getta tutti nel panico. John e Jack fuggono insieme a Yuri Komarov, trafficante di uranio e collaboratore della CIA. Insieme riescono a seminare il furgone blindato che li insegue su ordine di Cagharin, ex socio di Kamarov disposto a tutto per evitare che informazioni scottanti arrivino nelle mani degli agenti della CIA rovinando per sempre i suoi piani per la conquista del potere politico.

John e Jack continuano la loro battaglia senza farsi fermare da nessuno, nemmeno dal gruppo di criminali che li aspettano a Chernobyl, dove sono conservati importanti documenti su Cagharin. Tra sparatorie, inseguimenti e chiarimenti su vecchi dissapori padre e figlio riescono a salvare gli Stati Uniti dal pericolo russo.

Andromeda/ Su Rete 4 pomeriggio all'insegna del cinema di una volta

Video, il trailer del film “Die Hard Un buon giorno per morire”





© RIPRODUZIONE RISERVATA