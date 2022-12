Die Hard Un buon giorno per morire/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Die Hard Un buon giorno per morire, film di Italia 1 diretto da John Moore

Die Hard Un buon giorno per morire va in onda oggi, lunedì 19 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’azione e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2013 da Wyck Godfrey e diretto da John Moore. Hanno partecipato al progetto attori come Bruce Willis, Sebastian Koch, Cole Hauser e Jai Courtney.

Il Marchese del Grillo/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi

Rappresenta il quinto episodio della serie cinematografica omonima con la partecipazione di B. Willis nelle vesti del protagonista. Ottima la resa della pellicola al botteghino; il film ha infatti ampiamente superato le spese di produzione raggiungendo quota 300 milioni di dollari.

Tra gli errori più segnalati in rete riguardanti la produzione di Die Hard – Un buon giorno per morire, da segnalare la scena dell’esplosione. Trattandosi di un’unica detonazione, non è chiaro come sia possibile che le tre vetture non esplodano nello stesso istante. Altrettanto curiosa la scena del processo di Komarov; Al suo ingresso in aula tutte le persone presenti spariscono senza ragione.

Un bacio prima di Natale/ Su Rai 2 il film con Teri Hatcher

Die Hard Un buon giorno per morire, la trama del film

La vicenda di Die Hard Un buon giorno per morire inizia con un uomo di nome John McClane alle prese con una vicenda piuttosto intricata e con protagonista il figlio. Quest’ultimo, di nome Jack, era stato accusato di omicidio ed era detenuto nella capitale russa a suo dire senza una reale colpevolezza.

Il genitore organizza dunque un viaggio mirato a scagionare il figlio e riportarlo a casa, inconsapevole della realtà dietro quella storia. Jack lavorava infatti come spia e l’arresto faceva parte di un piano volto a sventare un furioso attacco terroristico. Nonostante i dissapori tra padre e figlio, una volta appurata la realtà dei fatti, i due decidono di collaborare per proteggere il destino della democrazia in Russia. Per riuscire a portare a termine la missione segreta sarà fondamentale favorire l’evasione di un certo Yuri Komarov, un trafficante di armi con un ruolo chiave dal punto di vista delle informazioni necessarie.

La baia del tuono/ Su Rete 4 il film con James Stewart

Il colpo riesce ma non senza lottare contro l’esercito avverso. Inizialmente le cose procedono per il meglio ma la situazione sembra precipitare dopo la cattura di Yuri; i protagonisti infatti meditano sulla possibilità di abbandonare la missione e tornare in patria. Dopo una dura discussione tra padre e figlio, entrambi convengono che la cosa giusta sia continuare. Una volta recuperata l’auto partono verso una delle banche al centro dell’interesse, caratterizzata da un caveau pieno di uranio. Dopo uno scontro all’ultimo sangue tra Komarov, John riesce ad ucciderlo e a mettere le mani sull’uranio. Conclusa la missione, padre e figlio tornano a casa sani e salvi dalla propria famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA