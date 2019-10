Die Hard – Un buon giorno per morire/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis

Il film Die Hard – Un buon giorno per morire va in onda oggi, lunedì 28 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film d’azione ha come attore principale Bruce Willis, attore amato e ammirato dal pubblico del grande schermo, che ha raggiunto la notorietà proprio grazie al primo capitolo della serie Die Hard – Trappola di Cristallo. Successivamente Bruce Willis ha partecipato a grandi film come: Pulp Fiction, Attacco al potere, Il sesto senso, I mercenari ed altri. Oltre a Bruce, nel film troviamo nel ruolo di John McClane l’attore Jai Courtney, conosciuto soprattutto nel primo capitolo della saga Divergent e in Suicide Squad. Mentre nel ruolo di Collins vi è Cole Hauser, il cui bisnonno fu fondatore della Warner Bros. Die Hard- Un buon giorno per morire è del 2013 ed è l’ultimo capitolo del film prodotto dal regista John Moore.

Die Hard – Un buon giorno per morire, la trama del film

John McClane (Bruce Willis) ha un’unico obiettivo: far uscire di prigione suo figlio Jack accusato di omicidio. John decide così di partire per la Russia dove il figlio è prigioniero, ma giunto a Mosca, scoprirà che l’arresto di suo figlio non è altro che un piano idealizzato dal crimine organizzato. Infatti, Jack è un agente della CIA, in servizio sul suolo russo, che aveva come obiettivo quello di sventare un attacco terroristico, quindi un assoluto nemico per i piani criminali dei russi. Nonostante i rapporti tra padre e figlio non siano “idilliaci” i due si troveranno a combattere e lottare fianco a fianco con i criminali russi pronti ad ucciderli per fermare l’ondata di crimine pronto ad esplodere nel territorio russo, e per dimostrare alle autorità l’innocenza di Jack, compito non molto facile.

Il trailer di Die Hard – Un buon giorno per morire





