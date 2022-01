Die Hard, vivere o morire/ Su 20 il quarto capitolo della saga con Bruce Willis

Die Hard, vivere o morire: film di azione, poliziesco su Canale 20

Die Hard, vivere o morire andrà in onda oggi, domenica 9 gennaio, nella prima serata di Canale 20 dalle ore 21.00. Si tratta di una pellicola del 2006 di genere azione, poliziesco diretta da Len Wiseman.

L’opera fa parte di una serie dedicata al personaggio di un poliziotto ed è il quarto capitolo. Il cast stellare è composto da attori noti del cinema internazionale tra i quali spicca il protagonista, Bruce Willis che recita nei panni di John McClane, ci sono poi Timothy Olyphant, Justin Long, il giovane Farrell, Mary Elizabeth Winstead, la dolce Lucy McClane, Maggie Q e Cliff Curtis. Le musiche sono realizzate dal compositore italiano Marco Beltrami.

Lo sperone insanguinato/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

Die Hard, vivere o morire, la trama del film: sovvertire l’ordine pubblico

Leggiamo la trama di Die Hard, vivere o morire. L’esperto di computer Farrell viene incaricato di realizzare un programma da alcuni terroristi, l’uomo inconsapevole svolge il suo lavoro, non sapendo appunto che l’opera è destinata a sovvertire l’ordine pubblico. In breve tempo però captando la scomparsa di alcuni suoi colleghi, si preoccupa per le sue sorti e assolda il detective John McClane.

Artemisia, passione estrema/ Su La7 il film con Luca Zingaretti

Quest’ultimo dopo alcune iniziali ricerche, comprende bene il problema, salva infatti Farrell da un attentato che lo avrebbe senz’altro ucciso. Da li a poco, un attacco ai sistemi informatici dell’intera America mette fuori uso computer e linee internet anche dell’FBI.

Il giovane hacker verrà quindi ascoltato dal detective che insieme al capo dell FBI Bowman comprende che è arrivato i momento di agire per mettere fine a questo stato sovversivo. I due collaborano così per trovare le personalità che si nascondono dietrol’attacco informatico. Si tratta dell’ex compagno di Bowman, capo anch’egli dell’FBI che non accetta di essere stato messo da parte e quindi attacca come mai prima d’ora la sovranità della nazione.

L'incredibile storia di Winter il delfino 2/ Su Italia 1 un film per la famiglia

I due complici capiscono in anticipo il prossimo passo dei terroristi e riescono quindi a impedire che accadano ulteriori danno. John però venuto a conoscenza delle qualità del poliziotto, cerca di colpirlo nel suo punto debole, rapisce così la sua bambina Lucy. A questo punto, il poliziotto dovrà decidere il da farsi, lasciare che un gruppo di terroristi metta a rischio la nazione, oppure combatterli mettendo a rischio la vita della sua figlia. Riuscirà il poliziotto a mettere fine a quest’aggressione e riuscire a portare a termine la sua missione.

Video, il trailer del film “Die Hard, vivere o morire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA