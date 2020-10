Die Hard Vivere o morire/ Video, su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 3 ottobre)

Die Hard – Vivere o morire va in onda oggi, 3 ottobre, in prima serata, alle 21:20 su Rete 4. La pellicola appartiene al genere azione, è una produzione statunitense ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2007. Il regista di questo film è Len Wiseman mentre la sceneggiatura viene curata da Kevin Bomback. Il cast del film presenta diverse stelle di Hollywood come ad esempio Bruce Willis, protagonista assoluto di questo film, Timoty Olyphant, Justin Long, Mary Elizabeth Winstead, Kevin Smith, Edoardo Costa e Maggie Q. Le musiche sono state realizzate dal compositore Marco Beltrami, mentre la scenografia è stata curata da Patrick Tatopoulos. Simon Duggan si è occupato della fotografia.

Die Hard – Vivere o morire, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Die Hard – Vivere o morire. John McClane viene richiamato per un caso molto importante. L’esperto detective deve portare a termine una missione delicata che potrebbe sconvolgere gli equilibri mondiali. Il suo incarico è quello di catturare Matthew Farrell, un intelligente pirata informatico che a sua insaputa ha collaborato con dei terroristi che stanno per progettare un attentato molto pericoloso. Dopo averlo recuperato, John McClane formerà una vera e propria strana coppia con Farrell, creando un binomio diverso ma vincente.

A questo punto, entrambi collaborano e passo dopo passo cercano di fermare tutti gli attentati messi in atto dai terroristi senza pietà. Le cose sembrano andare per il verso giusto, ma inaspettatamente si complicano. Difatti, un ex collaboratore del capo dell’FBI, tale Thomas Gabriel, tenterà di uccidere una volta per tutte John McClane. Oltre a ciò, Gabriel prenderà in ostaggio Lucy, la figlia di John. Per il detective sarà quindi una corsa contro il tempo cercando di salvare la sua vita è quella di sua figlia.

Video, il trailer del film “Die Hard – Vivere o morire”





© RIPRODUZIONE RISERVATA