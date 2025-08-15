Sono trascorsi 64 anni dalla costruzione del Muro di Berlino ed è interessate guardare il film "Die Mauer - Il Muro"

Il Muro di Berlino è stato eretto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1961, oggi farne memoria è cosa strana, molti non sanno neanche più cosa sia stato, eppure se allora di muri ne esistevano circa 15 oggi sono più di 70, quindi farne memoria sarebbe importante per la domanda di libertà che viene dall’essere umano contro ogni forma di divisione.

La cosa, Italia 1/ Trama e cast del prequel che racconta l'inizio del cult di Carpenter, oggi 14 agosto 2025

A parlare del muro in modo originale è Die Mauer – Il Muro, un film diretto da Riccardo Salvetti e che si avvale di due voci narranti, quelle di Marco Cortesi e Mara Moschini.

Riccardo Salvetti realizza un’opera che mette insieme in modo nuovo l’immagine e la parola, infatti il suo è un film e nello stesso tempo ha la forza dell’opera teatrale dove Marco Cortesi e Mara Moschini sono dei protagonisti coinvolgenti, fanno parlare il muro attraverso le storie di tante persone e anche attraverso il loro percorso a scoprire che cosa può abbattere ogni muro, questione oggi quanto mai attuale e per affrontare la quale si dovrebbero vedere e rivedere gli ultimi cinque minuti di questo film dove appare evidente che contro il muro c’è l’essere umano, è lui che lo può abbattere con il suo desiderio di libertà e di felicità.

Dangerous Waters, Italia 1/ Trama e cast del thriller con Ray Liotta, in onda oggi 14 agosto 2025

Il film ha un filo rosso che è rappresentato da sette testimoni a cui le voci narranti chiedono di raccontare le loro storie, questo filo rosso è intervallato da quattro storie che vengono narrate con grande forza emotiva da Marco Cortesi e Mara Moschini.

La prima storia è quella di Peter Fechter, un ragazzo di 18 anni, che a causa della costruzione del muro viene diviso dalla sua ragazza, che rimane all’Est. Lui tenta di passare dall’altra parte per raggiungerla, ma viene colpito dalle raffiche di una mitragliatrice e viene lasciato morire dissanguato, non intervengono né dall’Est, né dall’Ovest.

Vacanze romane, Rai 3/ Trama e cast del classico con Audrey Hepburn, in onda oggi 14 agosto 2025

La seconda storia è quella di Hans Weider che riesce a fuggire con la sua famiglia e quella di un suo amico grazie a un vecchio autobus che viene corazzato come un carro armato e che riesce a sfondare la parete del muro e a portarli nella Germania della libertà.

La terza storia è quella di Gina Kreger, una ragazza che ama la fotografia e i Pink Floyd. Lei documenterà la carica della polizia contro i ragazzi dell’Est che si erano radunati per sentire i Pink Floyd mentre facevano il loro concerto alla Porta di Brandeburgo. A causa di questo lei e il suo ragazzo Mattia verranno arrestati, torturati e condannati a circa due anni di carcere.

La quarta storia è quella del 9 novembre 1989, è la caduta del Muro di Berlino ed emerge in modo commovente la grande personalità di Michail Gorbacev, che non darà l’ordine di bloccare la gente che si stava addossando al muro per passare dall’altra parte, ma scriverà “ben fatto!”.

Questo film-teatro è una sfida a tenere desto l’essere umano, ciò che porta nel cuore è il rapporto con l’altro contro ogni divisione e ogni strumento venga utilizzato per creare vecchi e nuovi muri: l’essere umano è fatto per vivere senza muri, il suo esserci è un esserci libero! E questo film lo documenta in modo significativo e con forte carica emotiva.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI